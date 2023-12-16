عربي
"القسام" تعلن استهداف 4 دبابات "ميركافا" واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية بالكامل
https://sputnikarabic.ae/20231216/كوريا-الشمالية-تعقد-محادثات-رفيعة-المستوى-مع-الصين-في-بكين-1084176387.html
كوريا الشمالية تعقد محادثات رفيعة المستوى مع الصين في بكين
كوريا الشمالية تعقد محادثات رفيعة المستوى مع الصين في بكين
ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية والصين عقدتا محادثات رفيعة المستوى في ‏العاصمة الصينية بكين.‏ 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T12:27+0000
2023-12-16T12:27+0000
كوريا الشمالية
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082358851_0:49:1001:612_1920x0_80_0_0_44a348f6364102e0d159786787610717.jpg
وجرى خلال المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما يبدو أنها زيارة رسمية نادرة لمسؤول كوري شمالي للصين، منذ إغلاق حدود بيونغ يانغ في عام 2020، لدرء فيروس "كورونا" المستجد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاجتماع عُقد أمس الجمعة، وجمع بين نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، باك ميونغ هو، ونظيره الصيني، سون ويدونغ، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تعزيز علاقاتهما، قبل الاحتفال بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين في العام المقبل 2024، بالإضافة إلى "القضايا ذات الاهتمام المشترك" و"تعزيز التعاون الاستراتيجي".ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل حول مسار الوفد الكوري الشمالي بقيادة، باك ميونغ هو، والقضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد كانت آخر زيارة من هذا القبيل جرت في أغسطس/ آب 2019، عندما سافر كيم سو - جيل، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري آنذاك، إلى بكين لإجراء محادثات عسكرية مع نظيره الصيني، مياو هوا.وحافظت كوريا الشمالية على علاقات قوية مع الصين، حليفتها الرئيسية وراعيها الاقتصادي.وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، زار وفد صيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة، ليو قوه تشونغ، كوريا الشمالية لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ75 لتأسيس النظام الكوري الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-الصينية-ترد-على-تقارير-تفيد-بأن-كوريا-الشمالية-أعادت-فتح-حدودها-1081416518.html
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082358851_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_119dcefd699c5b8790413ef7598cb0fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الشمالية تعقد محادثات رفيعة المستوى مع الصين في بكين

12:27 GMT 16.12.2023
© AP Photo / Cha Song Hoأعلام كوريا الشمالية
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
أعلام كوريا الشمالية
© AP Photo / Cha Song Ho
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية والصين عقدتا محادثات رفيعة المستوى في ‏العاصمة الصينية بكين.‏
وجرى خلال المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما يبدو أنها زيارة رسمية نادرة لمسؤول كوري شمالي للصين، منذ إغلاق حدود بيونغ يانغ في عام 2020، لدرء فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاجتماع عُقد أمس الجمعة، وجمع بين نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، باك ميونغ هو، ونظيره الصيني، سون ويدونغ، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تعزيز علاقاتهما، قبل الاحتفال بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين في العام المقبل 2024، بالإضافة إلى "القضايا ذات الاهتمام المشترك" و"تعزيز التعاون الاستراتيجي".
ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل حول مسار الوفد الكوري الشمالي بقيادة، باك ميونغ هو، والقضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
الخارجية الصينية ترد على تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية أعادت فتح حدودها
26 سبتمبر, 12:46 GMT
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد كانت آخر زيارة من هذا القبيل جرت في أغسطس/ آب 2019، عندما سافر كيم سو - جيل، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري آنذاك، إلى بكين لإجراء محادثات عسكرية مع نظيره الصيني، مياو هوا.
وحافظت كوريا الشمالية على علاقات قوية مع الصين، حليفتها الرئيسية وراعيها الاقتصادي.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، زار وفد صيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة، ليو قوه تشونغ، كوريا الشمالية لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ75 لتأسيس النظام الكوري الشمالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMTМашины израильской армии движутся по дороге возле северного города Кирьят-Шмона недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتل بالخطأ محتجزين لدى حماس.. فيديو وصور11:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала