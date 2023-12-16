https://sputnikarabic.ae/20231216/كوريا-الشمالية-تعقد-محادثات-رفيعة-المستوى-مع-الصين-في-بكين-1084176387.html

كوريا الشمالية تعقد محادثات رفيعة المستوى مع الصين في بكين

كوريا الشمالية تعقد محادثات رفيعة المستوى مع الصين في بكين

ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية والصين عقدتا محادثات رفيعة المستوى في ‏العاصمة الصينية بكين.‏ 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T12:27+0000

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وجرى خلال المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما يبدو أنها زيارة رسمية نادرة لمسؤول كوري شمالي للصين، منذ إغلاق حدود بيونغ يانغ في عام 2020، لدرء فيروس "كورونا" المستجد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاجتماع عُقد أمس الجمعة، وجمع بين نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، باك ميونغ هو، ونظيره الصيني، سون ويدونغ، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تعزيز علاقاتهما، قبل الاحتفال بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين في العام المقبل 2024، بالإضافة إلى "القضايا ذات الاهتمام المشترك" و"تعزيز التعاون الاستراتيجي".ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل حول مسار الوفد الكوري الشمالي بقيادة، باك ميونغ هو، والقضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد كانت آخر زيارة من هذا القبيل جرت في أغسطس/ آب 2019، عندما سافر كيم سو - جيل، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري آنذاك، إلى بكين لإجراء محادثات عسكرية مع نظيره الصيني، مياو هوا.وحافظت كوريا الشمالية على علاقات قوية مع الصين، حليفتها الرئيسية وراعيها الاقتصادي.وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، زار وفد صيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة، ليو قوه تشونغ، كوريا الشمالية لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ75 لتأسيس النظام الكوري الشمالي.

https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-الصينية-ترد-على-تقارير-تفيد-بأن-كوريا-الشمالية-أعادت-فتح-حدودها-1081416518.html

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