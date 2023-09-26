https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-الصينية-ترد-على-تقارير-تفيد-بأن-كوريا-الشمالية-أعادت-فتح-حدودها-1081416518.html

الخارجية الصينية ترد على تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية أعادت فتح حدودها

الخارجية الصينية ترد على تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية أعادت فتح حدودها

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على أنباء بشأن إعادة كوريا الشمالية فتح حدودها للأجانب.‏ 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T12:46+0000

2023-09-26T12:46+0000

2023-09-26T12:46+0000

الصين

كوريا الشمالية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073186864_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_461fd0ccf8cfe55bde2bbe8ef6770fc5.jpg

بكين - سبوتنيك. وفي وقت سابق من أمس الإثنين، ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن كوريا الشمالية فتحت حدودها للأجانب اعتبارا من أمس 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، مما يرفع القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.وردا على هذه التقارير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "الصين لم تتلق أي إخطارات من كوريا الشمالية بشأن فتح حدودها".وأضاف: "في الوقت الحالي، لم تتلق الصين أي إخطارات من كوريا الشمالية بشأن فتح الحدود عبر القنوات الدبلوماسية".وفي 22 سبتمبر، قالت السفارة الصينية في بيونغ يانغ، إن اجتماعا عُقد بين سفير البلاد، وانغ ياجون، ورئيس المكتب العام للدولة للإرشاد السياحي في كوريا الشمالية، جونغ سونغ إيل، وتحدث الجانب الصيني خلال اللقاء عن خطوات إيجابية في التعاون السياحي.كما أعرب ياجون عن أمله في تطبيع التبادلات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، بسبب تحسن الوضع الوبائي لـ(كوفيد-19) حول العالم، فيما أعرب المسؤول الكوري الشمالي عن استعداده للوصول إلى آفاق جديدة في التبادلات السياحية بحلول العام المقبل 2024، عندما تحتفل الدولتان بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.وتخفف كوريا الشمالية ببطء القيود الحدودية التي فرضتها في بداية انتشار وباء (كوفيد-19) في أوائل عام 2020، من خلال سماحها في شهر يوليو/ تموز الماضي لوفود من الصين وروسيا، وكذلك السماح الشهر الماضي بإعادة دخول الكوريين الشماليين القادمين من الخارج.وفي الشهر الماضي، هبطت أول رحلة تجارية دولية لكوريا الشمالية في الصين، بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

https://sputnikarabic.ae/20230912/بكين-ترد-على-إمكانية-عقد-لقاء-بين-الرئيس-الصيني-وزعيم-كوريا-الشمالية-في-المستقبل-القريب-1080955729.html

https://sputnikarabic.ae/20230906/وفد-صيني-برئاسة-نائب-رئيس-الوزراء-يزور-كوريا-الشمالية-للمشاركة-بذكرى-تأسيس-البلاد-1080771290.html

الصين

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار