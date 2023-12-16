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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/منظومة-موسكو-1-تراقب-المجالين-الجويين-الأوكراني-والأوروبي-على-مدار-24-ساعة-1084175166.html
منظومة "موسكو-1" تراقب المجالين الجويين الأوكراني والأوروبي على مدار 24 ساعة
منظومة "موسكو-1" تراقب المجالين الجويين الأوكراني والأوروبي على مدار 24 ساعة
تراقب أنظمة الحرب الإلكترونية "موسكو-1" المنتشرة في اتجاه كوبيانسك، المجال الجوي في أوكرانيا والدول الأوروبية على مدار الساعة. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T11:56+0000
2023-12-16T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يحدد الرادار، باستخدام انبعاث الراديو السلبي، اتجاه طائرات العدو والمروحيات والصواريخ المجنحة، وخلال هجوم واسع النطاق، تختار المعدات الذكية في النظام بشكل مستقل الأهداف ذات الأولوية لتدميرها.يمكن لـ "موسكو-1" إعطاء مهام لتسعة أنظمة حرب إلكترونية وأنظمة دفاع جوي يتم التحكم فيها، في وقت واحد.وقال مشغل المحطة، الملقب بـ "ستريلا": "تم رصد طائرة "سو-27" في القطاع المخصص. نعلم أنه ليس من المفترض أن يعمل جنودنا في هذه المنطقة. بعد ذلك، نبلغ مركز القيادة، ويتم إسقاط الطائرة، وبعملنا هذا، لم ننقذ حياة أفرادنا العسكريين فحسب، بل ربما أنقذنا حياة المدنيين أيضًا".وفقًا للخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، يكاد يكون من المستحيل على العدو اكتشاف نظام الحرب الإلكترونية "موسكو-1"، فوحدة الاستطلاع لا تنبعث منها أي موجات وهي غير مرئية لأنظمة تحديد مواقع العدو.تجدر الإشارة إلى أن نظام الحرب الإلكترونية هذا مذهل بحجم المنطقة التي يغطيها، وليس له نظير في العالم. يشمل نظام "موسكو-1" وحدة استطلاع ومركز تحكم لمحطات التشويش التابعة لمحطة رادار جوية مثبتة على ثلاث مركبات "كاماز".النظام قادر على رؤية الأهداف الجوية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، ويعمل بفعالية في درجات حرارة تتراوح من -40 إلى +50 درجة مئوية، ويغطي مدى عمله 360 درجة. يوفر "موسكو-1" حماية موثوقة لمساحة 500 ألف كيلومتر مربع.يتكون الطاقم القتالي لنظام الحرب الإلكترونية من أربعة أشخاص فقط، ويستغرق وقت نشر المعدات 45 دقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20231216/استسلام-ستة-من-عناصر-حرس-الحدود-الأوكرانيين-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1084171742.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

منظومة "موسكو-1" تراقب المجالين الجويين الأوكراني والأوروبي على مدار 24 ساعة

11:56 GMT 16.12.2023
© Sputnikمحطة رادار روسية
محطة رادار روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
تراقب أنظمة الحرب الإلكترونية "موسكو-1" المنتشرة في اتجاه كوبيانسك، المجال الجوي في أوكرانيا والدول الأوروبية على مدار الساعة.
يحدد الرادار، باستخدام انبعاث الراديو السلبي، اتجاه طائرات العدو والمروحيات والصواريخ المجنحة، وخلال هجوم واسع النطاق، تختار المعدات الذكية في النظام بشكل مستقل الأهداف ذات الأولوية لتدميرها.
يمكن لـ "موسكو-1" إعطاء مهام لتسعة أنظمة حرب إلكترونية وأنظمة دفاع جوي يتم التحكم فيها، في وقت واحد.
وقال مشغل المحطة، الملقب بـ "ستريلا": "تم رصد طائرة "سو-27" في القطاع المخصص. نعلم أنه ليس من المفترض أن يعمل جنودنا في هذه المنطقة. بعد ذلك، نبلغ مركز القيادة، ويتم إسقاط الطائرة، وبعملنا هذا، لم ننقذ حياة أفرادنا العسكريين فحسب، بل ربما أنقذنا حياة المدنيين أيضًا".
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استسلام ستة من عناصر حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك
09:48 GMT
وفقًا للخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، يكاد يكون من المستحيل على العدو اكتشاف نظام الحرب الإلكترونية "موسكو-1"، فوحدة الاستطلاع لا تنبعث منها أي موجات وهي غير مرئية لأنظمة تحديد مواقع العدو.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الحرب الإلكترونية هذا مذهل بحجم المنطقة التي يغطيها، وليس له نظير في العالم. يشمل نظام "موسكو-1" وحدة استطلاع ومركز تحكم لمحطات التشويش التابعة لمحطة رادار جوية مثبتة على ثلاث مركبات "كاماز".
النظام قادر على رؤية الأهداف الجوية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، ويعمل بفعالية في درجات حرارة تتراوح من -40 إلى +50 درجة مئوية، ويغطي مدى عمله 360 درجة. يوفر "موسكو-1" حماية موثوقة لمساحة 500 ألف كيلومتر مربع.
يتكون الطاقم القتالي لنظام الحرب الإلكترونية من أربعة أشخاص فقط، ويستغرق وقت نشر المعدات 45 دقيقة.
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