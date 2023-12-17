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https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-أمريكا-تعلن-عن-عملية-حارس-الازدهار-لضرب-قوة-في-الشرق-الأوسط-1084212549.html
إعلام: أمريكا تعلن عن عملية "حارس الازدهار" لضرب قوة في الشرق الأوسط
إعلام: أمريكا تعلن عن عملية "حارس الازدهار" لضرب قوة في الشرق الأوسط
سيعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال جولته في الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، عن الاستعدادات لعملية "حارس الازدهار" لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T13:47+0000
2023-12-17T13:47+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "وور زون" نقلاً عن متحدث باسم البنتاغون: "أوستن، الذي سيزور المنطقة مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية، الجنرال براون، سيعلن عن إطلاق عملية "حارس الازدهار"، هذه عملية دولية تهدف إلى ضمان الأمن البحري الدولي".تشير المقالة إلى أنه في اليوم السابق، أسقطت مدمرة أمريكية 14 طائرة مسيرة، كانت متجهة نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر. وأبلغت القيادة المركزية الأمريكية في وقت لاحق أن الطائرات دون طيار كانت تحلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.وسبق أن حذرت "أنصار الله" من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، مطالبين الدول الأخرى بسحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر. وأشار البنتاغون إلى أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار، انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون يوم السبت.قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الجمعة الماضي، إن إيران يجب أن تتخذ إجراءات لإنهاء التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن البحري.
https://sputnikarabic.ae/20231217/الولايات-المتحدة-تدرس-ضرب-أهداف-لـأنصار-الله-بشكل-مباشر-1084195706.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

إعلام: أمريكا تعلن عن عملية "حارس الازدهار" لضرب قوة في الشرق الأوسط

13:47 GMT 17.12.2023
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brownحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
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سيعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال جولته في الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، عن الاستعدادات لعملية "حارس الازدهار" لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.
وذكرت صحيفة "وور زون" نقلاً عن متحدث باسم البنتاغون: "أوستن، الذي سيزور المنطقة مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية، الجنرال براون، سيعلن عن إطلاق عملية "حارس الازدهار"، هذه عملية دولية تهدف إلى ضمان الأمن البحري الدولي".
حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية جورج واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
الولايات المتحدة تدرس ضرب أهداف لـ"أنصار الله" بشكل مباشر
02:14 GMT
تشير المقالة إلى أنه في اليوم السابق، أسقطت مدمرة أمريكية 14 طائرة مسيرة، كانت متجهة نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر. وأبلغت القيادة المركزية الأمريكية في وقت لاحق أن الطائرات دون طيار كانت تحلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وسبق أن حذرت "أنصار الله" من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، مطالبين الدول الأخرى بسحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر. وأشار البنتاغون إلى أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار، انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون يوم السبت.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الجمعة الماضي، إن إيران يجب أن تتخذ إجراءات لإنهاء التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن البحري.
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