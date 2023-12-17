https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-أمريكي-اللواء-47-الميكانيكي-الأوكراني-محاصر-ومطوق-بالكامل-1084208685.html

إعلام أمريكي: اللواء 47 الميكانيكي الأوكراني محاصر ومطوق بالكامل

إعلام أمريكي: اللواء 47 الميكانيكي الأوكراني محاصر ومطوق بالكامل

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بتطويق اللواء الميكانيكي 47 التابع للجيش الأوكراني المتمركز في بلدة أفدييفكا في منطقة دونيتسك، وأُجبر على مواجهة النقص... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T11:52+0000

2023-12-17T11:52+0000

2023-12-17T11:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وأوضحت الصحيفة، وفقا لتقارير بريطانية، أن اللواء كان يهدف إلى مهاجمة رتل روسي في أفدييفكا، لكنه فشل في القيام بذلك بسبب نقص الذخيرة. ووصفت الصحيفة محاولة اللواء لوقف تقدم القوات الروسية في أفدييفكا بأنها "يائسة"، مؤكدة على مكانة اللواء "النخبة" في الجيش الأوكراني، من خلال استخدام أحدث المعدات العسكرية، إذ تقوم باستخدام دبابات "ليوبارد 2A6" ومركبات برادلي القتالية الأمريكية المجددة حديثًا، ومدافع الهاوتزر الأمريكية M109. وأكدت صحيفة "ميليتيري ووتش" تكبد دبابات ليوبارد 2 وبرادلي خسائر فادحة منذ بدء الهجوم الفاشل، الذي دام أشهرًا من قبل القوات الأوكرانية على المواقع الروسية، في أوائل يونيو/ حزيران الماضي، ما أجبر العديد من المحللين على مراجعة الافتراضات السابقة بشأن قدرتها على البقاء.وأضاف الضابط الأوكراني، فيما يتعلق بوضع كتيبته: "لا يمكننا إطلاق النار على عدد قليل من الجنود الروس بل يجب أن ننتظر ليتجمع المئات منهم وإلا ستنفد ذخيرتنا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231217/ضربات-روسية-تدمر-مركز-قيادة-اللواء-47-الأوكراني-ومستودعات-مطار-كاناتوف-1084208516.html

https://sputnikarabic.ae/20231217/صحيفة-عسكرية-أمريكية-واشنطن-قد-تتخلى-عن-ثالوثها-النووي-1084207222.html

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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا