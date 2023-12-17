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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231217/ضربات-روسية-تدمر-مركز-قيادة-اللواء-47-الأوكراني-ومستودعات-مطار-كاناتوف-1084208516.html
ضربات روسية تدمر مركز قيادة اللواء 47 الأوكراني ومستودعات مطار كاناتوف
ضربات روسية تدمر مركز قيادة اللواء 47 الأوكراني ومستودعات مطار كاناتوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات مطار كاناتوف. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T11:38+0000
2023-12-17T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي "دمر مركز قيادة اللواء الميكانيكي 47 التابع للجيش الأوكراني، ودمر مستودعات الوقود لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية في مطار كاناتوف في منطقة كيروفوغراد وستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا.وجاء بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير مركز قيادة اللواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231217/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-29-وسو-25-1084208353.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

ضربات روسية تدمر مركز قيادة اللواء 47 الأوكراني ومستودعات مطار كاناتوف

11:38 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 17.12.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات مطار كاناتوف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي "دمر مركز قيادة اللواء الميكانيكي 47 التابع للجيش الأوكراني، ودمر مستودعات الوقود لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية في مطار كاناتوف في منطقة كيروفوغراد وستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا.
وجاء بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير مركز قيادة اللواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف بيان الدفاع الروسية، أنه "تم ضرب منصة إطلاق صواريخ "هيمارس" في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقصف مستودعات الوقود لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية في مطار كاناتوف في منطقة كيروفوغراد وستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا، وكذلك القضاء على القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 مقاطعة".

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القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25"
11:30 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا في بيان، اليوم الأحد: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار طائرتين من طراز "ميغ- 29" وطائرة من طراز "سو- 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق إليزافيتوفكا ومقاطعة نيكولاييف ودروجكوفكا ودوبروبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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