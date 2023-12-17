https://sputnikarabic.ae/20231217/ابتكار-جهاز-أمريكي-للعمل-أثناء-النوم-صور-1084201885.html
ابتكار جهاز أمريكي "للعمل أثناء النوم"... صور
ابتكار جهاز أمريكي "للعمل أثناء النوم"... صور
أعلنت شركة أمريكية أنها ابتكرت جهازا على شكل عصابة للرأس، من شأنه أن يتيح للناس ممارسة عملهم خلال ساعات النوم. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T08:52+0000
2023-12-17T08:52+0000
2023-12-17T08:52+0000
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تم تصميم جهاز "هالو" من قبل شركة "بروفاتيك" كي يحث على حدوث الأحلام المُدرَكة.يشار إلى أن الحلم المدرك Lucid dream هو ذاك الذي يعي فيه النائم أنه منخرط في حلم.وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن الجهاز يتيح للمستخدمين السيطرة على تجربتهم في الأحلام المدركة عند ارتداء العصابة على الرأس.وأضافت أن الجهاز يستخدم إشارات الموجات فوق الصوت لتحفيز حالة الحلم المدرك، زاعمةً أنه يسمح للأفراد بالتدخل في مجريات الحلم.وتشير "بروفاتيك" إلى أن جهاز "هالو" هو جهاز تحفيز عصبي لا يتطلب تدخل جراحي.وأوضحت الشركة أنها تتعاون مع مصممي جهاز "نيورالينك"، التي تعمل عليها شركة تحمل الاسم نفسه ويملكها إيلون ماسك.و"نيورالينك" هو مشروع لشريحة إلكترونية تزرع في الدماغ وتقدر على جعلها يتواصل مع الكمبيوتر والإنترنت، من ثم التحكم في مجموعة من الأدوات الإلكترونية التي تساند أو تكون بديلاً من أعضاء الحركة في الجسم، مع ملاحظة أن نيورالينك تسعى بالأساس إلى مساعدة المشلولين.ووفقا لـ"بروفاتيك"، فإن جهاز "هالو" يتيح للموظفين فرصة تنفيذ عروض توضيحية أو العمل على حلول إبداعية أثناء الحلم المدرك.
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, منوعات, الأخبار
ابتكار جهاز أمريكي "للعمل أثناء النوم"... صور
أعلنت شركة أمريكية أنها ابتكرت جهازا على شكل عصابة للرأس، من شأنه أن يتيح للناس ممارسة عملهم خلال ساعات النوم.
تم تصميم جهاز "هالو" من قبل شركة "بروفاتيك" كي يحث على حدوث الأحلام
المُدرَكة.
يشار إلى أن الحلم المدرك Lucid dream هو ذاك الذي يعي فيه النائم أنه منخرط في حلم.
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن الجهاز يتيح للمستخدمين السيطرة على تجربتهم في الأحلام المدركة عند ارتداء العصابة على الرأس.
وأضافت أن الجهاز يستخدم إشارات الموجات فوق الصوت لتحفيز حالة الحلم المدرك، زاعمةً أنه يسمح للأفراد بالتدخل في مجريات الحلم.
وتشير "بروفاتيك" إلى أن جهاز "هالو" هو جهاز تحفيز عصبي لا يتطلب تدخل جراحي.
وأوضحت الشركة أنها تتعاون مع مصممي جهاز "نيورالينك"، التي تعمل عليها شركة تحمل الاسم نفسه ويملكها إيلون ماسك
.
و"نيورالينك" هو مشروع لشريحة إلكترونية تزرع في الدماغ وتقدر على جعلها يتواصل مع الكمبيوتر والإنترنت، من ثم التحكم في مجموعة من الأدوات الإلكترونية التي تساند أو تكون بديلاً من أعضاء الحركة في الجسم، مع ملاحظة أن نيورالينك تسعى بالأساس إلى مساعدة المشلولين.
ووفقا لـ"بروفاتيك"، فإن جهاز "هالو" يتيح للموظفين فرصة تنفيذ عروض توضيحية أو العمل على حلول إبداعية أثناء الحلم المدرك.
ومن المتوقع أن يطلق جهاز "هالو" في عام 2025، وستتراوح تكلفته بين 1000 و1500 دولار، مع إمكانية حجزه بدفع عربون قدره 100 دولار.