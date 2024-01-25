https://sputnikarabic.ae/20240125/كيفية-التغلب-على-النعاس-1085411559.html

كيفية التغلب على النعاس

كيفية التغلب على النعاس

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة النعاس وبخاصة في النهار، حتى أن الأمر يدفعهم لزيارة الطبيب لمعالجة هذا الأمر، حيث تحدث أغلب هذه الحالات في فترة النهار، فما... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T15:04+0000

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سنتحدث في هذا المقال عن مشكلة النعاس والطرق التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة، بالإضافة للطرق التي تساعد في التخلص من التوتر الذي يعتبر أحد أسباب النعاس.النعاسفي المساء، عندما يكون ضوء الشمس أقل، تهدأ الخلايا العصبية البصرية تدريجيًا، وتنطلق سلسلة من التفاعلات الكيميائية في الدماغ، ما يؤدي إلى تصنيع هرمون الميلاتونين وبمجرد وصوله إلى الدم، ينتشر بسرعة إلى جميع أعضاء الجسم، ما يثبط العمليات الهرمونية.في الليل، مستوى الميلاتونين في الدم هو الحد الأقصى، وينام الجسم. في الصباح، يتوقف الدماغ تدريجيا عن إنتاج الهرمون، وتستيقظ الخلايا العصبية البصرية، وبعدها الجسم كله.النوم ضروري لاستعادة عمل الجسم، وخاصة الدماغ والجهاز العصبي بأكمله. إذا كان الشخص ينام قليلا، فلن يكون في أفضل حالة خلال اليوم، ستظهر الصعوبات مع التركيز وسرعة رد الفع، سيكون الخمول والبطء ملحوظين.تسمى الحالة الانتقالية بين النوم واليقظة بالنعاس، ويكون الإنسان عرضة للإصابة بها فور استيقاظه أو في وقت متأخر من المساء، أي عندما يحين وقت الذهاب إلى السرير، هذا يشبه الشعور بالجوع الذي يمر بسرعة إذا تناولت الطعام جيدًا وفي الوقت المحدد.أسباب النعاسإن الرغبة في النوم على المدى القصير أثناء النهار معروفة لدى معظمنا. كقاعدة عامة، هذا نتيجة للإرهاق الناجم عن زيادة الضغط الجسدي والعقلي أو قلة النوم المزمنة. غالبًا ما يحدث التثاؤب والنعاس في غرفة خانقة تعاني من نقص الأوكسجين، وبمجرد خروجك إلى الهواء الطلق، يعود نشاطك وحيويتك. وهكذا، من خلال مراقبة طبيعة ومدة فترة النعاس، يمكننا أن نستنتج مدى خطورة علم الأمراض.إذا كنت ترغب في النوم باستمرار، لكن في نفس الوقت تشعر بالتعب، ويقل أداؤك وتركيزك، فعليك تحديد موعد مع الطبيب. بناء على نتائج الفحص (إذا نشأت مثل هذه الحاجة)، سيصف الطبيب دورة علاجية أو يعطي إحالة إلى اختصاصي. في أغلب الأحيان، يكون النعاس مصاحبًا لأي مرض مزمن، لذلك سيتعين على المريض الخضوع للفحص حتى يتم تحديد سبب المتلازمة بشكل صحيح.إذا ظهر الصداع بعد النوم أو كانت متلازمة الألم موجودة بشكل صامت أثناء الراحة، مع تقدم الضعف والتعب، فلا يمكن تأجيل زيارة الطبيب.كيف تتخلص من النعاسيوجد عدد من الطرق للتخلص من النعاس، وهي:تنظيم وقت النوميعمل جسم الإنسان من خلال الالتزام بروتين يومي معين. ضوء الشمس له تأثير كبير على آليات الإثارة والتثبيط. الإضاءة الطبيعية هي التي تعطينا إشارة في الصباح تساعد الجسم على الاستيقاظ مع الفجر، وفي المساء تساعد على الاستعداد للنوم. غالبًا ما يحدث اضطراب الرحلات الجوية الطويلة عند الأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية، وكذلك عند أولئك الذين يقضون وقتًا طويلًا دون الوصول إلى الضوء الطبيعي (على سبيل المثال، العمل في مكتب دون نوافذ أو مع ستائر سميكة معتمة تحجب الضوء تمامًا). الرحلات الجوية المتكررة والسفر وتغيير المناطق الزمنية، فضلا عن عدم وجود روتين واضح عندما ينام الشخص ويستيقظ في أوقات مختلفة، وإجراء تعديلاته الخاصة على الإيقاعات البيولوجية.ينصح بتحديد أوقات معينة للذهاب للسرير والنوم، وكذلك بتحديد وقت معين للاستيقاظ ومحاولة الالتزام بهذه الاوقات.النشاط البدنيليس عليك رفع أوزان ثقيلة في صالة الألعاب الرياضية، بل مارس التمارين الرياضية في المنزل. تساعد التمارين البدنية في الحفاظ على تناغم العضلات واستعادة التغذية الطبيعية للعمود الفقري وأنسجة العظام والتخلص من عدد من الأمراض. يوصى بالمشي في الهواء الطلق كثيرًا، على الأقل ساعة واحدة يوميًا.التغذية السليمةيجب أن يتلقى الجسم الكمية المطلوبة من الفيتامينات والمواد المغذية. وبناء على نتائج التحليل، من الممكن تحديد المواد المحددة المفقودة. لا تتسرع في شراء المكملات الغذائية فهي ليست أدوية. بادئ ذي بدء، تنظيم نظام غذائي كامل من اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.شرب المزيد من الماءالكثير من الطعام يعيق العمليات الأساسية، ما يؤدي إلى الرغبة في النوم وانخفاض اليقظة. لتجنب الجفاف، تحتاج إلى شرب المزيد من الماء مع الحد الأدنى من استهلاك الأطعمة الدهنية والقضاء تماما على السكر.التنفس العميقالشهيق والزفير الإيقاعي من خلال الأنف، يوسع الصدر والحجاب الحاجز، ويزيد من تدفق الأوكسجين إلى الدماغ ويزيد من التركيز، الأمر الذي يساعد على محاربة التعاس.الضوءضوء الشمس له تأثير مفيد على إنتاج الميلاتونين. كلما كان ذلك ممكنًا، ابق في الخارج خلال النهار (على الأقل 30-40 دقيقة أثناء استراحة الغداء)، وافتح الستائر حتى تتم إضاءة الغرفة بأكثر من مجرد مصابيح صناعية.القهوةواحدة من الطرق الأكثر وضوحا، لكنها تعمل. أظهرت الدراسات أنه إذا تناول الشخص أكثر من 600 ملليغرام من الكافيين يوميًا (أي نحو أربعة أكواب)، فسيكون قادرًا على التعامل مع المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة. لكن كن حذرًا، الجرعات الكبيرة (من 900 ملغم) لها تأثير معاكس. سوف تصبح أكثر قلقا وغير قادر على التركيز.تحتوي مشروبات الطاقة أيضًا على الكافيين، لكن شربها قد يكون خطيرًا. المشروب الواحد يعادل نحو خمسة فناجين من القهوة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي مشروبات الطاقة على نبات الجوارانا، الذي يحتوي أيضًا على الكافيين. من الصعب للغاية حساب الجرعة الدقيقة، ويمكنك المبالغة في ذلك، ستبدأ بالمرض والدوار، وسوف تظهر العصبية والقلق.تغيير مهام العملحاول تخطيط الأشياء بحيث تكون متنوعة. هل قمت بإنشاء كتلة من المهام المماثلة؟ قمنا بتغيير نوع النشاط. على سبيل المثال، يمكنك التبديل بين المكالمات الهاتفية والعمل على الكمبيوتر، وهذا يعطي بعض الوهم بأن النشاط يتغير.طرق التخلص من التوترصرف الانتباه عن المواقف العصيبة: إذا كان ما يحدث يترك انطباعًا قويًا على الشخص وبعد ذلك يستمر في التفكير فيه، فهو بذلك "يتعثر" في الموقف العصيب ولا يفكر في كيفية حله، ولكنه القلق المستمر بشأن الأحداث التي تحدث. لإلهاء نفسك عن الموقف المجهد، عليك التفكير في شيء آخر يتعلق بالأحاسيس والخبرات الممتعة (الراحة، حدث ممتع، إنجازات شخصية).تقليل الأهمية الذاتية للحدث الذي تسبب في التوتر: أعد النظر في موقفك تجاه ما حدث، وفقًا لمبدأ "ما لم يتم فعله هو للأفضل ...".السلوك النشط: لا تحتفظ بالمشاعر والعواطف المتصاعدة التي تسببت في التوتر، ولكن تخلص من الطاقة المتراكمة عن طريق القيام بشيء لا يمكن تصوره (على سبيل المثال، غسل نافذة أو أرضية بفرشاة أسنان، ومسح الأطباق النظيفة، وما إلى ذلك)؛ وكذلك ممارسة الرياضة ولعب كرة القدم والكرة الطائرة وما إلى ذلك.القدرة على الاسترخاء: التوتر يسبب التوتر العام وزيادة في تواتر موجات نشاط الدماغ. الاسترخاء، على العكس من ذلك، يقلل من تواترها، ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى إثارة الجهاز العصبي المركزي.التفكير الإيجابي: طريقة تفكير إيجابية وما يرتبط بها من مشاعر إيجابية من اللطف والحب والفرح، هو الأداة الشخصية الرئيسية لضمان الصحة والرفاهية.

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