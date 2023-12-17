https://sputnikarabic.ae/20231217/اكتشاف-قرص-اللعنة-في-ألمانيا-1084211838.html

اكتشاف "قرص اللعنة" في ألمانيا

اكتشاف "قرص اللعنة" في ألمانيا

اكتشف علماء الآثار في ألمانيا قطعة رصاص ملفوفة يعتقدون أنها قد تكون "لوح اللعنة"، الذي كان يستخدم في العصور الوسطى ويستحضر "بعلزبول" أو الشيطان. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T13:37+0000

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اعتقد الباحثون، بداية، أن "القطعة المعدنية غير الواضحة" كانت مجرد خردة، حيث تم العثور عليها في قاع مرحاض في موقع بناء في مدينة روستوك شمالي ألمانيا.أدرك علماء الآثار، بمجرد الكشف عنها، أن القطعة الأثرية التي تعود إلى القرن الخامس عشر، تحتوي على رسالة مشفرة محفورة بأحرف قوطية صغيرة بالكاد يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وكان نصها "sathanastaleke belzebuk hinrik berith". فك الباحثون النص على أنه لعنة موجهة نحو امرأة تدعى تاليك ورجل يدعى هينريك (هاينريش) واستدعوا بعلزبول (اسم آخر للشيطان) وبيريث (روح شيطانية).على سبيل المثال، هناك لوح رصاصي عمره 1500 عام منقوش عليه باللغة اليونانية وعُثر عليه في إحدى المدن الفلسطينية، يدعو الشياطين إلى إيذاء راقصة منافسة، في حين أن الألواح التي يبلغ عمرها 2400 عام والتي تم العثور عليها في اليونان تطلب من آلهة العالم السفلي استهداف العديد من حراس الحانات، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "لايف ساينس" العلمية.ولم يتفاجأ الباحثون بالعثور على القطعة الأثرية في قاع المرحاض، معتبرين أن ألواح اللعنة "وُضعت في مكان يصعب أو يستحيل العثور عليه" من قبل أولئك الذين لعنوا.

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