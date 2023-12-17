https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-جنوب-لبنان-بالمدفعية-الثقيلة-1084200515.html
الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة
الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة
أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، جنوبي لبنان. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T08:12+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المدفعية الثقيلة الإسرائيلية قصفت أيضا، مساء أمس السبت، أطراف بلدة عيتا الشعب.وأضافت الوكالة أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ظل يحلّق، طيلة الليلة الماضية وحتى صباح الأحد، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.كما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية.وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.وهددت إسرائيل مرارًا بتحويل بيروت إلى غزة ثانية في حال تمادى "حزب الله" في قصفه.وفي المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية على السواء أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231216/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-اثنين-آخرين-في-هجوم-بمسيرة-مفخخة-قرب-حدود-لبنان-1084188335.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة
أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، جنوبي لبنان.
وأفادت
الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المدفعية الثقيلة الإسرائيلية قصفت أيضا، مساء أمس السبت، أطراف بلدة عيتا الشعب.
وأضافت الوكالة أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ظل يحلّق، طيلة الليلة الماضية وحتى صباح الأحد، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.
كما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن، أمس السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية.
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.
وهددت إسرائيل مرارًا بتحويل بيروت إلى غزة ثانية
في حال تمادى "حزب الله" في قصفه.
وفي المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية على السواء أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.