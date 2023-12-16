https://sputnikarabic.ae/20231216/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-اثنين-آخرين-في-هجوم-بمسيرة-مفخخة-قرب-حدود-لبنان-1084188335.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في هجوم بمسيرة مفخخة قرب حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في هجوم بمسيرة مفخخة قرب حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T18:28+0000

2023-12-16T18:28+0000

2023-12-16T18:28+0000

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وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "الرقيب أول يحزقيل عزاريا 53 سنة، من بتاح تكفا، مقاتل مدرعات في الكتيبة 129، اللواء الثامن، قُتل أثناء نشاط عملياتي في منطقة مرغليوت"، قرب الحدود اللبنانية.وذكرت إذاعة الجيش أن "عزاريا" قُتل نتيجة سقوط طائرة دون طيار مفخخة أطلقت من جنوب لبنان.وأضاف الجيش في بيانه: "كما أصيب في هذه الحادثة أيضاً جنديان احتياطيان من اللواء 6609، لواء ألكسندروني (3)، بجروح خطيرة وخفيفة".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط مدرعات من الكتيبة 7016، لواء كريتي (4)، بجروح خطيرة خلال معركة دارت جنوب قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد تحذير من تسلل طائرة مسيرة معادية شمالي البلاد، اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي طائرة معادية اجتازت الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "كما رُصدت طائرة دون طيار معادية أخرى اجتازت الأراضي اللبنانية، وسقطت في منطقة مرغليوت، في الجليل الأعلى"، دون مزيد من التفاصيل.وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "قصف بالمدفعية الأراضي اللبنانية".من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، عن "قصف صاروخي استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشة".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا متزايدًا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنًا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231216/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-وإصابة-عدد-من-جنود-الاحتلال-إثر-قصف-صاروخي-على-الحدود-1084167562.html

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