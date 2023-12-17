https://sputnikarabic.ae/20231217/المجر-لا-نرى-تهديدا-من-روسيا-لمهاجمة-دول-الاتحاد-الأوروبي-1084210235.html

المجر: لا نرى تهديدا من روسيا لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي

المجر: لا نرى تهديدا من روسيا لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية المجري، بيتر سيارتو، أنه لا يرى تهديدًا من روسيا لمهاجمة أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

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وقال سيارتو، في مقابلة مع قناة "إل سي أي" التلفزيونية الفرنسية: "لا أعتقد أن روسيا ستهاجم أي دولة في الناتو. وبما أن معظم الدول الأعضاء، وخاصة على الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي، هي أيضًا أعضاء في الناتو، فلا أعتقد أن روسيا ستهاجم دولة في الناتو، لأن الناتو هو أقوى تحالف في مجال الدفاع والأمن في العالم".وأشار إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، والتي بموجبها يعتبر الهجوم على إحدى دول الحلف بمثابة هجوم على الحلف بأكمله.وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص، ليس فقط روسيا، بل أي شخص آخر، سيخاطر بمهاجمة أي من الدول الأعضاء في الناتو".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ليست مهتمة بالقتال مع دول الناتو، ولا توجد أسباب ولا مصالح لذلك - لا سياسية ولا اقتصادية ولا عسكرية، ووصف تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول هجوم روسي محتمل على دول الناتو بأنها "محض هراء".وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا ليس لديها مشاكل مع دول "الناتو"، فهي التي تخلق المشاكل بشكل مصطنع، ولا تريد منافسًا مثل روسيا الاتحادية.

https://sputnikarabic.ae/20231217/بوتين-يرد-على-مزاعم-بايدن-بأن-روسيا-قد-تهاجم-الناتو-1084201630.html

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