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https://sputnikarabic.ae/20231217/سرايا-القدس-تعلن-استهداف-4-مدرعات-وتجمعين-للقوات-الإسرائيلية---1084202217.html
"سرايا القدس" تعلن استهداف 4 مدرعات وتجمعين للقوات الإسرائيلية
"سرايا القدس" تعلن استهداف 4 مدرعات وتجمعين للقوات الإسرائيلية
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، استهداف 4 مدرعات إسرائيلية وتجمعين للقوات في عدد من مناطق قطاع غزة. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T09:02+0000
2023-12-17T09:13+0000
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وفي بيان أصدرته "سراسا القدس"، صباح اليوم، جاء فيه: "استهدفنا 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام".وذكرت "سرايا القدس" فيبيان آخر: "قصفنا التحشدات العسكرية في محور التقدم بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".وأضافت "سرايا القدس": "دك مجاهدونا تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة بهم".
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة

"سرايا القدس" تعلن استهداف 4 مدرعات وتجمعين للقوات الإسرائيلية

09:02 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 09:13 GMT 17.12.2023)
© Photo / t.me/sarayapsمشاهد نسرتها "سرايا القدس" تكشف استهداف عدد من الدبابت الإسرائيلية
مشاهد نسرتها سرايا القدس تكشف استهداف عدد من الدبابت الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Photo / t.me/sarayaps
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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، استهداف 4 مدرعات إسرائيلية وتجمعين للقوات في عدد من مناطق قطاع غزة.
وفي بيان أصدرته "سراسا القدس"، صباح اليوم، جاء فيه: "استهدفنا 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام".
وذكرت "سرايا القدس" فيبيان آخر: "قصفنا التحشدات العسكرية في محور التقدم بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".
وأضافت "سرايا القدس": "دك مجاهدونا تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة بهم".
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