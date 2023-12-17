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https://sputnikarabic.ae/20231217/صاروخ-سارمات-العابر-للقارات-يتموضع-في-مكان-استراتيجي-جديد-1084200417.html
صاروخ "سارمات" العابر للقارات يتموضع في مكان استراتيجي جديد
صاروخ "سارمات" العابر للقارات يتموضع في مكان استراتيجي جديد
أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، العقيد سيرغي كاراكاييف، أنه في المستقبل القريب، سيتم وضع فوج صاروخي مزود بنظام صواريخ "سارمات" الجديد، في الخدمة القتالية... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T08:10+0000
2023-12-17T08:10+0000
رصد عسكري
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وأشار العقيد في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إلى أن العمل على إنشاء النظام الصاروخي الجديد "سارمات"، المتمركز في صومعة الصواريخ تحت الأرض، قد اكتمل تقريبًا، وأن النظام يتمتع بخصائص تكتيكية وتقنية فريدة ويجسد الإنجازات المتقدمة لصناعة الصواريخ والفضاء المحلية.ووفقًا لقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، من المخطط أيضًا في المستقبل إنشاء وتشغيل أنظمة صواريخ استراتيجية حديثة من الجيل الجديد مع خصائص محسنة للصواريخ والمعدات القتالية، وسوف يتم استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.كما يخطط لإعادة تجهيز فرقة صواريخ "تاتيششيف" بنظام صواريخ "يارس"، والأنظمة الواعدة التي يتم تطويرها في إطار برنامج التسلح الحكومي.
https://sputnikarabic.ae/20230912/ما-الذي-نعرفه-عن-الصاروخ-الباليستي-الثقيل-العابر-للقارات-سارمات؟-1080946781.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

صاروخ "سارمات" العابر للقارات يتموضع في مكان استراتيجي جديد

08:10 GMT 17.12.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "سارمات"
صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، العقيد سيرغي كاراكاييف، أنه في المستقبل القريب، سيتم وضع فوج صاروخي مزود بنظام صواريخ "سارمات" الجديد، في الخدمة القتالية في مدينة أوجور الروسية.
وأشار العقيد في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إلى أن العمل على إنشاء النظام الصاروخي الجديد "سارمات"، المتمركز في صومعة الصواريخ تحت الأرض، قد اكتمل تقريبًا، وأن النظام يتمتع بخصائص تكتيكية وتقنية فريدة ويجسد الإنجازات المتقدمة لصناعة الصواريخ والفضاء المحلية.
ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات سارمات؟ — إنفو للنشر معي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
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ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات "سارمات"؟
12 سبتمبر, 08:18 GMT
ووفقًا لقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، من المخطط أيضًا في المستقبل إنشاء وتشغيل أنظمة صواريخ استراتيجية حديثة من الجيل الجديد مع خصائص محسنة للصواريخ والمعدات القتالية، وسوف يتم استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
كما يخطط لإعادة تجهيز فرقة صواريخ "تاتيششيف" بنظام صواريخ "يارس"، والأنظمة الواعدة التي يتم تطويرها في إطار برنامج التسلح الحكومي.
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