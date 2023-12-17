عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231217/طبيبة-روسية-تحدد-أطعمة-تخلص-من-حصوات-الكلى-وتقي-منها-1084204818.html
طبيبة روسية تحدد أطعمة تخلص من حصوات الكلى وتقي منها
طبيبة روسية تحدد أطعمة تخلص من حصوات الكلى وتقي منها
قالت الطبيبة الروسية، يكاتيرينا كورباتوفا، إنه إذا كنت تعاني من تحص بولي، فمن المهم اتباع نظام غذائي معين، مما سيساعد على تقليل خطر تكوين حصوات جديدة وتسريع... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T10:06+0000
2023-12-17T10:06+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084204388_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_c35e37ea7f2771917b7aa306ced43089.jpg
وأشارت كورباتوفا إلى أن بعض المنتجات تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى أو تسرع عملية التخلص منها.ونصحت الطبيبة بتناول الأطعمة التي تخفض درجة حموضة البول وتعزز ترسب بلورات حمض البوليك، مثل الحليب ومنتجات الألبان والخبز والأطعمة الغنية بفيتامين ب 6 والمغنيسيوم.وقالت في مقابلة مع صحيفة "برافدا" الروسية: "قم بتضمين مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي، مثل البازلاء، وكرنب بروكسل، والهليون، والقرع، والتوت البري، والكشمش الأحمر، والتفاح الحامض".وأضافت: "تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، مثل منتجات الألبان والمكسرات والبقدونس وتجنب الأطعمة التي تزيد من درجة حموضة البول: الجزر والبطاطس والبطيخ والكمثرى والطماطم. أيضا تناول الأسماك واللحوم الخالية من الدهون".وأوصت كورباتوفا بتقليل استهلاك ملح الطعام والكربوهيدرات، وكذلك إضافة الفيتامينات المتعددة، خلال فترات تفاقم التحصي البولي.وخلصت الطبيبة أنه، قبل البدء بأي نظام غذائي، خاصة إذا كان لديك عدة أنواع من حصوات الكلى، يوصى باستشارة طبيب المسالك البولية للحصول على توصيات خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231217/طبيب-روسي-يكشف-مخاطر-الأطعمة-المحلاة-على-الأطفال-1084199279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084204388_771:0:3502:2048_1920x0_80_0_0_46be153a2a86025266b4e56f9ab36105.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

طبيبة روسية تحدد أطعمة تخلص من حصوات الكلى وتقي منها

10:06 GMT 17.12.2023
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerمجسم كلية بشرية مخصص لأغراض طبية
مجسم كلية بشرية مخصص لأغراض طبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
قالت الطبيبة الروسية، يكاتيرينا كورباتوفا، إنه إذا كنت تعاني من تحص بولي، فمن المهم اتباع نظام غذائي معين، مما سيساعد على تقليل خطر تكوين حصوات جديدة وتسريع إزالة الحصوات القديمة.
وأشارت كورباتوفا إلى أن بعض المنتجات تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى أو تسرع عملية التخلص منها.
ونصحت الطبيبة بتناول الأطعمة التي تخفض درجة حموضة البول وتعزز ترسب بلورات حمض البوليك، مثل الحليب ومنتجات الألبان والخبز والأطعمة الغنية بفيتامين ب 6 والمغنيسيوم.
حلويات سكرية للأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
مجتمع
طبيب روسي يكشف مخاطر الأطعمة المحلاة على الأطفال
07:18 GMT
وقالت في مقابلة مع صحيفة "برافدا" الروسية: "قم بتضمين مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي، مثل البازلاء، وكرنب بروكسل، والهليون، والقرع، والتوت البري، والكشمش الأحمر، والتفاح الحامض".
وأضافت: "تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، مثل منتجات الألبان والمكسرات والبقدونس وتجنب الأطعمة التي تزيد من درجة حموضة البول: الجزر والبطاطس والبطيخ والكمثرى والطماطم. أيضا تناول الأسماك واللحوم الخالية من الدهون".
وأوصت كورباتوفا بتقليل استهلاك ملح الطعام والكربوهيدرات، وكذلك إضافة الفيتامينات المتعددة، خلال فترات تفاقم التحصي البولي.
وخلصت الطبيبة أنه، قبل البدء بأي نظام غذائي، خاصة إذا كان لديك عدة أنواع من حصوات الكلى، يوصى باستشارة طبيب المسالك البولية للحصول على توصيات خاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحامات واشتباكات في الضفة الغربية.. فيديو وصور06:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала