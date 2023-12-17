https://sputnikarabic.ae/20231217/طبيبة-روسية-تحدد-أطعمة-تخلص-من-حصوات-الكلى-وتقي-منها-1084204818.html
طبيبة روسية تحدد أطعمة تخلص من حصوات الكلى وتقي منها
طبيبة روسية تحدد أطعمة تخلص من حصوات الكلى وتقي منها
قالت الطبيبة الروسية، يكاتيرينا كورباتوفا، إنه إذا كنت تعاني من تحص بولي، فمن المهم اتباع نظام غذائي معين، مما سيساعد على تقليل خطر تكوين حصوات جديدة وتسريع... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T10:06+0000
2023-12-17T10:06+0000
2023-12-17T10:06+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084204388_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_c35e37ea7f2771917b7aa306ced43089.jpg
وأشارت كورباتوفا إلى أن بعض المنتجات تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى أو تسرع عملية التخلص منها.ونصحت الطبيبة بتناول الأطعمة التي تخفض درجة حموضة البول وتعزز ترسب بلورات حمض البوليك، مثل الحليب ومنتجات الألبان والخبز والأطعمة الغنية بفيتامين ب 6 والمغنيسيوم.وقالت في مقابلة مع صحيفة "برافدا" الروسية: "قم بتضمين مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي، مثل البازلاء، وكرنب بروكسل، والهليون، والقرع، والتوت البري، والكشمش الأحمر، والتفاح الحامض".وأضافت: "تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، مثل منتجات الألبان والمكسرات والبقدونس وتجنب الأطعمة التي تزيد من درجة حموضة البول: الجزر والبطاطس والبطيخ والكمثرى والطماطم. أيضا تناول الأسماك واللحوم الخالية من الدهون".وأوصت كورباتوفا بتقليل استهلاك ملح الطعام والكربوهيدرات، وكذلك إضافة الفيتامينات المتعددة، خلال فترات تفاقم التحصي البولي.وخلصت الطبيبة أنه، قبل البدء بأي نظام غذائي، خاصة إذا كان لديك عدة أنواع من حصوات الكلى، يوصى باستشارة طبيب المسالك البولية للحصول على توصيات خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231217/طبيب-روسي-يكشف-مخاطر-الأطعمة-المحلاة-على-الأطفال-1084199279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084204388_771:0:3502:2048_1920x0_80_0_0_46be153a2a86025266b4e56f9ab36105.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طبيبة روسية تحدد أطعمة تخلص من حصوات الكلى وتقي منها
قالت الطبيبة الروسية، يكاتيرينا كورباتوفا، إنه إذا كنت تعاني من تحص بولي، فمن المهم اتباع نظام غذائي معين، مما سيساعد على تقليل خطر تكوين حصوات جديدة وتسريع إزالة الحصوات القديمة.
وأشارت كورباتوفا إلى أن بعض المنتجات تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى أو تسرع عملية التخلص منها.
ونصحت الطبيبة بتناول الأطعمة التي تخفض درجة حموضة البول وتعزز ترسب بلورات حمض البوليك، مثل الحليب ومنتجات الألبان والخبز والأطعمة الغنية بفيتامين ب 6 والمغنيسيوم.
وقالت في مقابلة مع صحيفة "برافدا" الروسية
: "قم بتضمين مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي، مثل البازلاء، وكرنب بروكسل، والهليون، والقرع، والتوت البري، والكشمش الأحمر، والتفاح الحامض".
وأضافت: "تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، مثل منتجات الألبان والمكسرات والبقدونس وتجنب الأطعمة التي تزيد من درجة حموضة البول: الجزر والبطاطس والبطيخ والكمثرى والطماطم. أيضا تناول الأسماك واللحوم الخالية من الدهون".
وأوصت كورباتوفا بتقليل استهلاك ملح الطعام والكربوهيدرات، وكذلك إضافة الفيتامينات المتعددة، خلال فترات تفاقم التحصي البولي.
وخلصت الطبيبة أنه، قبل البدء بأي نظام غذائي، خاصة إذا كان لديك عدة أنواع من حصوات الكلى، يوصى باستشارة طبيب المسالك البولية للحصول على توصيات خاصة.