https://sputnikarabic.ae/20231217/طبيب-روسي-يكشف-مخاطر-الأطعمة-المحلاة-على-الأطفال-1084199279.html

طبيب روسي يكشف مخاطر الأطعمة المحلاة على الأطفال

طبيب روسي يكشف مخاطر الأطعمة المحلاة على الأطفال

قال كبير أطباء الأطفال في إدارة الصحة في موسكو، إسماعيل عثمانوف، إنه لا يُنصح بإهداء الأطفال حلويات في عيد العام الجديد، لأن السكر الزائد في النظام الغذائي... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T07:18+0000

2023-12-17T07:18+0000

2023-12-17T07:18+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وقال عثمانوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد اقترب عيد رأس السنة الجديدة، ما يعني أن أطفالنا سيحصلون على الكثير من الإغراءات والهدايا من الحلويات... يمكن أن يؤدي السكر الزائد والشوكولاتة في النظام الغذائي إلى عسر الهضم، ومشاكل البراز، والغثيان، وآلام البطن، وتغيرات في الشهية... لذلك، اطلبوا من معارفكم وأصدقائكم وأقاربكم الذين سيزورونكم، عدم إهداء الحلويات، والأفضل إهداء ألعاب مثيرة للاهتمام".وفي الوقت نفسه، أشار كبير أطباء الأطفال إلى أنه لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2-3 سنوات الحلويات أو إضافة السكر إلى طعامهم. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، من الآمن إعطاء قطعة حلوى واحدة يوميًا، وفي سن 6-10 سنوات - 2 قطع حلوى، ومن 10 سنوات - 3 قطع حلوى في اليوم.وفقا لكبير أطباء الأطفال، يمكن أن تكون حلوى الزيفير (حلوى روسية) صحية للطفل.وأضاف الطبيب: "هذه الأطعمة الشهية ليست صحية بنسبة 100%، لأنها تحتوي على السكر. ومع ذلك، إذا اخترت الزيفير المحلي الصنع الذي يعتمد على هريس التفاح والكشمش، فإنك تمنح الطفل الألياف الصحية وأحماض الفاكهة، إلى جانب السكر المكرر. إجمالي السكر في 100 غرام من الزيفير 2.5 غرام، لذلك، يستهلك الطفل غرامًا واحدًا فقط من السكر، من خلال تناول قطعة زيفير منزلية الصنع".وأوضح عثمانوف أن الفواكه المجففة ورقائق الفاكهة المجففة في الفرن يمكن أن تكون حلويات غير ضارة للطفل.

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