https://sputnikarabic.ae/20231217/وصول-غواصة-أمريكية-نووية-إلى-سيئول-وسط-احتمال-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1084198421.html
وصول غواصة أمريكية نووية إلى سيئول وسط احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات
وصول غواصة أمريكية نووية إلى سيئول وسط احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات
أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، وسط مخاوف من أن جارتها الشمالية قد تطلق صاروخًا... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T06:55+0000
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وأفادت البحرية الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية "يو إس إس ميسوري" (SSN-780)، وهي غواصة هجومية من طراز فيرجينيا، دخلت قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، في وقت سابق من اليوم، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضافت: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".ويأتي نشر الغواصة بعد 3 أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا" في (SSN-763)، وهي غواصة من طراز لوس أنجلوس، إلى قاعدة جيجو البحرية، في جزيرة المنتجع الجنوبية.وفي وقت سابق، أثار النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم تاي هيو، إمكانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأعرب هيو عن مخاوفه، عند وصوله إلى واشنطن، لحضور اجتماع المجموعة الاستشارية النووية، وهي مجموعة مشتركة بين كوريا الجنوبية تهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي.وأجرت كوريا الشمالية آخر تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعمل بالوقود الصلب، في شهر يوليو/ تموز الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231212/سلاح-مرعب-بقدرات-غير-محدودة-ما-هي-الغواصات-النووية-ولماذا-تتفوق-على-غواصات-الديزل-1084019435.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وصول غواصة أمريكية نووية إلى سيئول وسط احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات
أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، وسط مخاوف من أن جارتها الشمالية قد تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، خلال الشهر الجاري.
وأفادت البحرية الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية "يو إس إس ميسوري" (SSN-780)، وهي غواصة هجومية من طراز فيرجينيا، دخلت قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، في وقت سابق من اليوم، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضافت: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".
ويأتي نشر الغواصة بعد 3 أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا" في (SSN-763)، وهي غواصة من طراز لوس أنجلوس، إلى قاعدة جيجو البحرية، في جزيرة المنتجع الجنوبية.
وفي وقت سابق، أثار النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم تاي هيو، إمكانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأعرب هيو عن مخاوفه، عند وصوله إلى واشنطن، لحضور اجتماع المجموعة الاستشارية النووية، وهي مجموعة مشتركة بين كوريا الجنوبية تهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي.
وأجرت كوريا الشمالية آخر تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعمل بالوقود الصلب، في شهر يوليو/ تموز الماضي.