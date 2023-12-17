عربي
https://sputnikarabic.ae/20231217/وصول-غواصة-أمريكية-نووية-إلى-سيئول-وسط-احتمال-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1084198421.html
وصول غواصة أمريكية نووية إلى سيئول وسط احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر ‏للقارات
وصول غواصة أمريكية نووية إلى سيئول وسط احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر ‏للقارات
أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا ‏الجنوبية، اليوم الأحد، وسط مخاوف من أن جارتها الشمالية قد تطلق صاروخًا... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T06:55+0000
2023-12-17T06:55+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103843/97/1038439789_0:121:2000:1246_1920x0_80_0_0_d6943fa3d8b38d59abddab19f3472ad0.jpg
وأفادت البحرية الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية "يو إس إس ميسوري" (SSN-780)، وهي غواصة هجومية من طراز فيرجينيا، دخلت قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، في وقت سابق من اليوم، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضافت: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".ويأتي نشر الغواصة بعد 3 أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا" في (SSN-763)، وهي غواصة من طراز لوس أنجلوس، إلى قاعدة جيجو البحرية، في جزيرة المنتجع الجنوبية.وفي وقت سابق، أثار النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم تاي هيو، إمكانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأعرب هيو عن مخاوفه، عند وصوله إلى واشنطن، لحضور اجتماع المجموعة الاستشارية النووية، وهي مجموعة مشتركة بين كوريا الجنوبية تهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي.وأجرت كوريا الشمالية آخر تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعمل بالوقود الصلب، في شهر يوليو/ تموز الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231212/سلاح-مرعب-بقدرات-غير-محدودة-ما-هي-الغواصات-النووية-ولماذا-تتفوق-على-غواصات-الديزل-1084019435.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103843/97/1038439789_88:0:1912:1368_1920x0_80_0_0_98f758c26100d10075f77b87c41471e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

وصول غواصة أمريكية نووية إلى سيئول وسط احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر ‏للقارات

06:55 GMT 17.12.2023
© AP Photo / Lt. Rebecca Rebarichغواصة أمريكية من فئة "أوهايو"
غواصة أمريكية من فئة أوهايو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
غواصة أمريكية من فئة "أوهايو"
© AP Photo / Lt. Rebecca Rebarich
تابعنا عبر
أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا ‏الجنوبية، اليوم الأحد، وسط مخاوف من أن جارتها الشمالية قد تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، ‏خلال الشهر الجاري.‏
وأفادت البحرية الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية "يو إس إس ميسوري" (SSN-780)، وهي غواصة هجومية من طراز فيرجينيا، دخلت قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، في وقت سابق من اليوم، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضافت: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".
ويأتي نشر الغواصة بعد 3 أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا" في (SSN-763)، وهي غواصة من طراز لوس أنجلوس، إلى قاعدة جيجو البحرية، في جزيرة المنتجع الجنوبية.
وفي وقت سابق، أثار النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم تاي هيو، إمكانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
سلاح مرعب بقدرات غير محدودة... ما هي الغواصات النووية ولماذا تتفوق على غواصات الديزل؟
12 ديسمبر, 16:54 GMT
وأعرب هيو عن مخاوفه، عند وصوله إلى واشنطن، لحضور اجتماع المجموعة الاستشارية النووية، وهي مجموعة مشتركة بين كوريا الجنوبية تهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي.
وأجرت كوريا الشمالية آخر تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعمل بالوقود الصلب، في شهر يوليو/ تموز الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحامات واشتباكات في الضفة الغربية.. فيديو وصور06:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала