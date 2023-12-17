https://sputnikarabic.ae/20231217/8-جرحى-بقصف-للنصرة-على-أحياء-نبل-والزهراء-بريف-حلب-1084223623.html
8 جرحى بقصف "للنصرة" على أحياء نبل والزهراء بريف حلب
8 جرحى بقصف "للنصرة" على أحياء نبل والزهراء بريف حلب
أصيب 8 مدنيين بحصيلة أولية جراء قيام مسلحي هيئة تحرير الشام، الواجهة الحالية لتنظيم النصرة، بقصف الأحياء السكنية لبلدتي نبل والزهراء بريف حلب بعدد من القذائف... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T21:18+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن مسلحو النصرة المتمركزين بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي أطلقوا قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء شمال غرب حلب ما أدى إلى إصابة 8 مدنيين بحصيلة أوليةوأضاف المراسل أن عدد من الإصابات تم نقلها لمدينة حلب تلتقي العلاج، فيما ردت وحدات من الجيش السوري عبر سلاحي المدفعية والصواريخ واستهدفت مواقع ومنصات لإطلاق الصواريخ بمحيط دارة عزة.يذكر أنه في السابع من الشهر الجاري، قُتل 8 مسلحين من جنسيات أسيوية وأصيب آخرون، خلال هجوم عنيف شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام"، على نقاط للجيش السوري في محور ريف حلب الغربي.وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا: "أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على جبهة ريف حلب الغربي، وتحديدًا على محور الفوج 46، محاولة تقدم لمجموعة مسلحة من تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه أحد مواقع الجيش السوري مستغلة سوء الأحوال الجوية".ووفقا للمراسل، فإن المعاينة البصرية لملامح قتلى الهجوم، تشير إلى جنسياتهم الآسيوية، وأضاف: "كمين متقدم للجيش السوري رصد حركة المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين من المهاجمين على الأقل، وإصابة آخرين، دون تغير بخارطة السيطرة".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, حصري
8 جرحى بقصف "للنصرة" على أحياء نبل والزهراء بريف حلب
21:18 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 21:20 GMT 17.12.2023)
حصري
أصيب 8 مدنيين بحصيلة أولية جراء قيام مسلحي هيئة تحرير الشام، الواجهة الحالية لتنظيم النصرة، بقصف الأحياء السكنية لبلدتي نبل والزهراء بريف حلب بعدد من القذائف الصاروخية.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في حلب إن مسلحو النصرة المتمركزين بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي أطلقوا قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء شمال غرب حلب ما أدى إلى إصابة 8 مدنيين بحصيلة أولية
وأضاف المراسل أن عدد من الإصابات تم نقلها لمدينة حلب تلتقي العلاج، فيما ردت وحدات من الجيش السوري عبر سلاحي المدفعية والصواريخ واستهدفت مواقع ومنصات لإطلاق الصواريخ بمحيط دارة عزة.
يذكر أنه في السابع من الشهر الجاري، قُتل 8 مسلحين من جنسيات أسيوية
وأصيب آخرون، خلال هجوم عنيف شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام"، على نقاط للجيش السوري في محور ريف حلب الغربي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا: "أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على جبهة ريف حلب الغربي، وتحديدًا على محور الفوج 46، محاولة تقدم لمجموعة مسلحة من تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه أحد مواقع الجيش السوري مستغلة سوء الأحوال الجوية".
ووفقا للمراسل، فإن المعاينة البصرية لملامح قتلى الهجوم، تشير إلى جنسياتهم الآسيوية، وأضاف: "كمين متقدم للجيش السوري رصد حركة المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين من المهاجمين على الأقل، وإصابة آخرين، دون تغير بخارطة السيطرة".