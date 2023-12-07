https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-السوري-يحيد-8-من-إرهابيي-جبهة-النصرة-غرب-حلب-1083842303.html
الجيش السوري يحيد 8 من إرهابيي "جبهة النصرة" غرب محافظة حلب
الجيش السوري يحيد 8 من إرهابيي "جبهة النصرة" غرب محافظة حلب
قُتل 8 مسلحين وأصيب آخرون جراء اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا)،... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T13:01+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا: "أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على جبهة ريف حلب الغربي، وتحديدًا على محور الفوج 46، فجر اليوم الخميس، محاولة تقدم لمجموعة مسلحة من تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه أحد مواقع الجيش السوري مستغلة سوء الأحوال الجوية".وأضاف المراسل: "كمين متقدم للجيش السوري رصد حركة المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين من المهاجمين على الأقل، وإصابة آخرين، دون تغير بخارطة السيطرة".وأوضح المراسل، بالقول: "فور اندلاع الاشتباكات، بدأت مدفعية وسلاح الصواريخ في الجيش السوري، استهداف خطوط إمداد المسلحين الخلفية على محاور كفرعمة والقصر وكفر تعال، ما أدى الى تدمير سيارتي دفع رباعي ومنصة إطلاق صواريخ".وأكد المراسل أن "الجيش السوري كان، في وقت سابق، قد عزز تواجده على جبهة ريف حلب الغربية، تحسبا لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهة في أي لحظة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك
الجيش السوري يحيد 8 من إرهابيي "جبهة النصرة" غرب محافظة حلب
13:01 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 07.12.2023)
قُتل 8 مسلحين وأصيب آخرون جراء اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا)، على محور ريف حلب الغربي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا: "أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على جبهة ريف حلب الغربي، وتحديدًا على محور الفوج 46، فجر اليوم الخميس، محاولة تقدم لمجموعة مسلحة من تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه أحد مواقع الجيش السوري مستغلة سوء الأحوال الجوية".
وأضاف المراسل: "كمين متقدم للجيش السوري رصد حركة المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين من المهاجمين على الأقل، وإصابة آخرين، دون تغير بخارطة السيطرة".
وأوضح المراسل، بالقول: "فور اندلاع الاشتباكات، بدأت مدفعية وسلاح الصواريخ في الجيش السوري، استهداف خطوط إمداد المسلحين الخلفية على محاور كفرعمة والقصر وكفر تعال، ما أدى الى تدمير سيارتي دفع رباعي ومنصة إطلاق صواريخ".
وأكد المراسل أن "الجيش السوري كان، في وقت سابق، قد عزز تواجده على جبهة ريف حلب الغربية، تحسبا لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهة في أي لحظة".