عربي
https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-السوري-يحيد-8-من-إرهابيي-جبهة-النصرة-غرب-حلب-1083842303.html
الجيش السوري يحيد 8 من إرهابيي "جبهة النصرة" غرب محافظة حلب
الجيش السوري يحيد 8 من إرهابيي "جبهة النصرة" غرب محافظة حلب
قُتل 8 مسلحين وأصيب آخرون جراء اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا)،... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T13:01+0000
2023-12-07T13:04+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e4ec399734604fa6d16a13ab66053c.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا: "أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على جبهة ريف حلب الغربي، وتحديدًا على محور الفوج 46، فجر اليوم الخميس، محاولة تقدم لمجموعة مسلحة من تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه أحد مواقع الجيش السوري مستغلة سوء الأحوال الجوية".وأضاف المراسل: "كمين متقدم للجيش السوري رصد حركة المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين من المهاجمين على الأقل، وإصابة آخرين، دون تغير بخارطة السيطرة".وأوضح المراسل، بالقول: "فور اندلاع الاشتباكات، بدأت مدفعية وسلاح الصواريخ في الجيش السوري، استهداف خطوط إمداد المسلحين الخلفية على محاور كفرعمة والقصر وكفر تعال، ما أدى الى تدمير سيارتي دفع رباعي ومنصة إطلاق صواريخ".وأكد المراسل أن "الجيش السوري كان، في وقت سابق، قد عزز تواجده على جبهة ريف حلب الغربية، تحسبا لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهة في أي لحظة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ba2bb4313f31703474e2d6933816190d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك

الجيش السوري يحيد 8 من إرهابيي "جبهة النصرة" غرب محافظة حلب

13:01 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 07.12.2023)
© Sputnik . Basil Shartouhالجيش السوري
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
قُتل 8 مسلحين وأصيب آخرون جراء اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا)، على محور ريف حلب الغربي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا: "أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على جبهة ريف حلب الغربي، وتحديدًا على محور الفوج 46، فجر اليوم الخميس، محاولة تقدم لمجموعة مسلحة من تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه أحد مواقع الجيش السوري مستغلة سوء الأحوال الجوية".
وأضاف المراسل: "كمين متقدم للجيش السوري رصد حركة المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين من المهاجمين على الأقل، وإصابة آخرين، دون تغير بخارطة السيطرة".
وأوضح المراسل، بالقول: "فور اندلاع الاشتباكات، بدأت مدفعية وسلاح الصواريخ في الجيش السوري، استهداف خطوط إمداد المسلحين الخلفية على محاور كفرعمة والقصر وكفر تعال، ما أدى الى تدمير سيارتي دفع رباعي ومنصة إطلاق صواريخ".
وأكد المراسل أن "الجيش السوري كان، في وقت سابق، قد عزز تواجده على جبهة ريف حلب الغربية، تحسبا لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهة في أي لحظة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMTРаненая девушка сидит в машине скорой помощи после израильского авиаудара по лагерю беженцев Рафах на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو00:03 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 ديسمبر, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала