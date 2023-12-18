https://sputnikarabic.ae/20231218/البحرية-الملكية-البريطانية-وقوع-انفجار-قرب-سفينة-في-البحر-الأحمر--1084227007.html

البحرية الملكية البريطانية: وقوع انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر

البحرية الملكية البريطانية: وقوع انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر

قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا من سفينة مسافرة بوقوع هجوم محتمل عليها في البحر الأحمر. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T07:12+0000

2023-12-18T07:12+0000

2023-12-18T07:12+0000

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وبحسب "ذا تاميز أوف إسرائيل"، أبلغت السفينة التي كانت تبحر على بعد نحو 30 ميلاً قبالة ساحل اليمن، عن انفجار في المياه القريبة.وبحسب وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية (UKMTO)، لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.أفادت صحيفة "سيمافور" الأمريكية، يوم السبت الماضي، نقلا عن مسؤولين لم يكشف عن أسمائهم، بأن البنتاغون أرسل مؤخرًا مجموعة حاملات طائرات هجومية مع حاملة الطائرات النووية "دوايت أيزنهاور" إلى خليج عدن، على خلفية الهجمات الأخيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر.وأوضح أحد المسؤولين للصحيفة: "نقل البنتاغون، في الأيام الأخيرة، مجموعة حاملات طائرات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي (العربي) إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن، لدعم رد أمريكي محتمل على هجمات أنصار الله".وأوضحت بوابة "سيمافور"، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن البنتاغون يدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، ردًا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.وذكرت بوابة "منطقة الحرب"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته للشرق الأوسط، سيعلن عن إطلاق عملية تضم قوات دولية لمكافحة تهديدات "أنصار الله" على خلفية الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.أكدت "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، أن "اليمن ينتظر تشكيل أقذر تحالف عرفه التاريخ لخوض أشرف معركة عرفها التاريخ".وحذر عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي، من سعي أمريكا لإنشاء تحالف دولي ضد اليمن"، مشيرًا إلى أن "العالم لم ينسَ بعد عار السكوت على جرائم الإبادات الجماعية السابقة".وسأل القيادي اليمني: "كيف سيُنظر إلى الدول التي سارعت لتشكيل تحالف دولي ضد اليمن لحماية مرتكبي جرائم الإبادة الإسرائيلية؟، وكيف سينظر لليمن الذي تحرك بإرادة رسمية وشعبية لوقف الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟".وتأتي التطورات على خلفية تحذير أطلقته "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، أكدت فيه أنها ستهاجم أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، منها مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM" التي أوقفت جميع رحلاتها مؤقتا عبر البحر الأحمر.

https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-أمريكا-أرسلت-قوة-ضاربة-إلى-خليج-عدن-1084215963.html

https://sputnikarabic.ae/20231217/أنصار-الله-إنشاء-أمريكا-تحالفا-دوليا-ضد-اليمن-سيكون-الأقذر-في-التاريخ-1084218021.html

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