https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-أمريكا-أرسلت-قوة-ضاربة-إلى-خليج-عدن-1084215963.html

إعلام: أمريكا ترسل "قوة ضاربة" إلى خليج عدن

إعلام: أمريكا ترسل "قوة ضاربة" إلى خليج عدن

أفادت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، نقلا عن مسؤولين لم يكشف عن أسمائهم، بأن البنتاغون أرسل مؤخرا مجموعة حاملات طائرات هجومية مع حاملة الطائرات النووية "دوايت... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T15:26+0000

2023-12-17T15:26+0000

2023-12-17T15:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أنصار الله

العالم العربي

خليج عدن

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وأوضح أحد المسؤولين للصحيفة: "نقل البنتاغون، في الأيام الأخيرة، مجموعة حاملات طائرات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي (العربي) إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن لدعم رد أمريكي محتمل على هجمات أنصار الله".وأوضحت بوابة "سيمافور"، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن البنتاغون يدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.وذكرت بوابة "منطقة الحرب"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته للشرق الأوسط، سيعلن عن إطلاق عملية تضم قوات دولية لمكافحة تهديدات "أنصار الله" على خلفية الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.وحذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، من أنها ستهاجم أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، منها مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM" التي أوقفت جميع رحلاتها مؤقتا عبر البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون، يوم أمس السبت، أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار أُطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها "أنصار الله".يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-أمريكا-تعلن-عن-عملية-حارس-الازدهار-لضرب-قوة-في-الشرق-الأوسط-1084212549.html

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