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https://sputnikarabic.ae/20231218/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تستهدف-مجمع-ناصر-الطبي-فيديو-وصور-1084224284.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T06:13+0000
2023-12-18T06:13+0000
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، خانيونس - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور

06:13 GMT 18.12.2023
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من أوضاع إنسانية مأساوية.
وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية، مساء الأحد، مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينية، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.
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04:53 GMT 18.12.2023
المدير العام لوزارة الصحة بغزة يعلن سقوط أكثر من 100 قتيل في جباليا و 100 آخرين تحت الأنقاض و20 مصابا
04:28 GMT 18.12.2023
قصف مكثف واشتباكات في حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة
04:25 GMT 18.12.2023
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا يعلن فيه مقتل 4 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة، وارتفاع عدد قتلاه إلى 458 قتيلا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.
03:31 GMT 18.12.2023
إعلام فلسطيني: المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة
02:29 GMT 18.12.2023
01:27 GMT 18.12.2023
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيمي العزة وعايدة في مدينة بيت لحم، واندلاع مواجهات.
01:15 GMT 18.12.2023
01:00 GMT 18.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب بالرصاص الحي الإسرائيلي خلال مواجهات وسط مدينة نابلس
00:59 GMT 18.12.2023
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية
00:58 GMT 18.12.2023
23:31 GMT 17.12.2023
القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من محاور عدة، وكذلك مدينة دورا جنوبي الضفة
23:28 GMT 17.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام قرية باقة الحطب شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
23:27 GMT 17.12.2023
القناة الـ 12 الإسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية توافق على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
23:20 GMT 17.12.2023
سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف منزل عائلة القطشان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
23:18 GMT 17.12.2023
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