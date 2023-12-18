جوزيه مورينيو يكشف عن "خوضه حربا" من أجل محمد صلاح
© AFP 2023 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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كشف المدير الفني لروما الإيطالي، جوزيه مورينيو، سبب رحيل محمد صلاح عن نادي تشيلسي.
وخلال مشاركة مدرب روما الحالي في بودكاست "obionepodcast"، وُجه إليه سؤال عن دوره في رحيل محمد صلاح عن صفوف نادي تشيلسي، فرد: "عندما يقول الناس إنني تركت صلاح يغادر، بخلاف ذلك طلبت شراءه، كان يريد ليفربول وخضت حربا لجعله يأتي إلى تشيلسي".
وأضاف مورينيو: "لم يكن يريد الانتظار... كان راغبًا في الذهاب على سبيل الإعارة، ثم تشيلسي قام ببيعه وليس أنا".
ولم يلعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي سوى 19 مباراة، سجل خلالها هدفين.
🇪🇬 Mourinho: “When people say I let Salah go, I say exactly the opposite. I bought Salah. He was going to Liverpool and I made a war to make him come to Chelsea”, told @obionepodcast.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2023
“He didn’t want to wait, he wanted to go on loan... then Chelsea sold Salah, not me”. pic.twitter.com/3q9t0CAgde
وانضم محمد صلاح إلى تشيلسي قادمًا من نادي بازل السويسري، عام 2014، في صفقة بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو.