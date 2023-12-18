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https://sputnikarabic.ae/20231218/جوزيه-مورينيو-يكشف-عن-خوضه-حربا-من-أجل-محمد-صلاح-1084236811.html
جوزيه مورينيو يكشف عن "خوضه حربا" من أجل محمد صلاح
جوزيه مورينيو يكشف عن "خوضه حربا" من أجل محمد صلاح
كشف المدير الفني لروما الإيطالي، جوزيه مورينيو، سبب رحيل محمد صلاح عن نادي تشيلسي. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T12:52+0000
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وخلال مشاركة مدرب روما الحالي في بودكاست "obionepodcast"، وُجه إليه سؤال عن دوره في رحيل محمد صلاح عن صفوف نادي تشيلسي، فرد: "عندما يقول الناس إنني تركت صلاح يغادر، بخلاف ذلك طلبت شراءه، كان يريد ليفربول وخضت حربا لجعله يأتي إلى تشيلسي".وأضاف مورينيو: "لم يكن يريد الانتظار... كان راغبًا في الذهاب على سبيل الإعارة، ثم تشيلسي قام ببيعه وليس أنا".ولم يلعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي سوى 19 مباراة، سجل خلالها هدفين.وانضم محمد صلاح إلى تشيلسي قادمًا من نادي بازل السويسري، عام 2014، في صفقة بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو.
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رياضة, العالم
رياضة, العالم

جوزيه مورينيو يكشف عن "خوضه حربا" من أجل محمد صلاح

12:52 GMT 18.12.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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كشف المدير الفني لروما الإيطالي، جوزيه مورينيو، سبب رحيل محمد صلاح عن نادي تشيلسي.
وخلال مشاركة مدرب روما الحالي في بودكاست "obionepodcast"، وُجه إليه سؤال عن دوره في رحيل محمد صلاح عن صفوف نادي تشيلسي، فرد: "عندما يقول الناس إنني تركت صلاح يغادر، بخلاف ذلك طلبت شراءه، كان يريد ليفربول وخضت حربا لجعله يأتي إلى تشيلسي".
وأضاف مورينيو: "لم يكن يريد الانتظار... كان راغبًا في الذهاب على سبيل الإعارة، ثم تشيلسي قام ببيعه وليس أنا".
ولم يلعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي سوى 19 مباراة، سجل خلالها هدفين.
وانضم محمد صلاح إلى تشيلسي قادمًا من نادي بازل السويسري، عام 2014، في صفقة بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو.
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