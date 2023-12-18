https://sputnikarabic.ae/20231218/لافروف-الغرب-يدرك-أنه-لا-يستطيع-تدمير-روسيا-لكنه-لا-يتحدث-علنا-1084241315.html
لافروف: الغرب يدرك أنه لا يستطيع تدمير روسيا لكنه لا يتحدث علنا
لافروف: الغرب يدرك أنه لا يستطيع تدمير روسيا لكنه لا يتحدث علنا
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن الغرب يدرك أنه لا يستطيع تدمير روسيا كدولة مستقلة على المسرح العالمي، لكنه لا يتحدث عن ذلك علنًا،... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T14:47+0000
2023-12-18T14:47+0000
2023-12-18T14:49+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف، خلال مقابلة معه في برنامج "اللعبة الكبيرة" على قناة "روسيا-1": "موسكو كانت تأمل أن ينطلق الغرب من البراغماتية في علاقاته مع روسيا، ونجح ذلك في قطاع الطاقة وصناعة التكنولوجيا الفائقة وإمدادات المعدات".وتابع: "لكن الغرب، بشكل عام، وافق على هذه (المواجهة) من أجل الهدف الرئيسي، الذي أصبح الآن واضحا تماما - تدمير روسيا كشخصية مستقلة على المسرح العالمي، ومن الواضح أنهم يدركون الآن الطبيعة الوهمية لهذا الهدف، ولكن قول هذا بعد أن انقلبوا 180 درجة أمام ناخبيهم عشية الدورات الانتخابية. لا يمكنهم القيام بذلك دون المخاطرة بفقدان ماء الوجه وفقدان سمعتهم".وأردف، قائلا: "إذا كانوا يريدون (الولايات المتحدة)، مثل البريطانيين، الجلوس خلف مياههم مرة أخرى، فيجب عليهم أن يفهموا أنه في مكان ما هناك خطوط لا يمكن تجاوزها. إن التراكم النوعي للأسلحة الفتاكة، التي يتم نقلها إلى أوكرانيا، لا يمر دون أن يلاحظه أحد".وأضاف لافروف: "بودانوف (رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية) في رأيي، لم يخف ذلك على الإطلاق ... اعترف علنًا بأنه كان يعمل مع قيادة قوات العمليات الخاصة الأمريكية".ومضى، قائلا: "كل هذا يظهر بالطبع أن أوكرانيا دولة غير ذات سيادة، وأنه يتم التلاعب بها واستخدامها".وشدد لافروف، في وقت سابق، على أن الولايات المتحدة توجه الحرب ضد روسيا في أوكرانيا، ودعا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى إدراك الجمود الكامل للصراع، الذي بدأوه ضد روسيا على يد نظام زيلينسكي.
https://sputnikarabic.ae/20231215/لافروف-حان-الوقت-لكي-تدرك-الدول-الغربية-أن-سياستها-بشأن-أوكرانيا-عقيمة-1084143896.html
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روسيا, العالم
لافروف: الغرب يدرك أنه لا يستطيع تدمير روسيا لكنه لا يتحدث علنا
14:47 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 14:49 GMT 18.12.2023)
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن الغرب يدرك أنه لا يستطيع تدمير روسيا كدولة مستقلة على المسرح العالمي، لكنه لا يتحدث عن ذلك علنًا، خوفًا من فقدان سمعته عشية الانتخابات في بلاده.
وقال لافروف، خلال مقابلة معه في برنامج "اللعبة الكبيرة" على قناة "روسيا-1": "موسكو كانت تأمل أن ينطلق الغرب من البراغماتية في علاقاته مع روسيا، ونجح ذلك في قطاع الطاقة وصناعة التكنولوجيا الفائقة وإمدادات المعدات".
وأضاف: "روسيا كانت تعترف بالاعتماد المتبادل المتزايد مع أوروبا، الذي كان قائما في ذلك الوقت كعامل إيجابي، وكانت تعتبر أن هذا يعزز الأمن العام ويقلل من فرص نشوب صراع عسكري".
وتابع: "لكن الغرب، بشكل عام، وافق على هذه (المواجهة) من أجل الهدف الرئيسي، الذي أصبح الآن واضحا تماما - تدمير روسيا كشخصية مستقلة على المسرح العالمي، ومن الواضح أنهم يدركون الآن الطبيعة الوهمية لهذا الهدف، ولكن قول هذا بعد أن انقلبوا 180 درجة أمام ناخبيهم عشية الدورات الانتخابية. لا يمكنهم القيام بذلك دون المخاطرة بفقدان ماء الوجه وفقدان سمعتهم".
وشدد لافروف على أنه ينبغي على روسيا تطوير السيادة والاكتفاء الذاتي في كل ما هو ضروري للدفاع عن استقلالها في ساحة المعركة، وكذلك فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.
وأردف، قائلا: "إذا كانوا يريدون (الولايات المتحدة)، مثل البريطانيين، الجلوس خلف مياههم مرة أخرى، فيجب عليهم أن يفهموا أنه في مكان ما هناك خطوط لا يمكن تجاوزها. إن التراكم النوعي للأسلحة الفتاكة، التي يتم نقلها إلى أوكرانيا، لا يمر دون أن يلاحظه أحد".
وتابع لافروف، بالقول: "إنهم (دول الغرب) يتحدثون عن مقاتلات "إف-16"، وخلال هذه المحادثات، اتضح أنه لا توجد مطارات في أوكرانيا، ستكون مجهزة لخدمة هذه المقاتلات من حيث نوعية المدارج وترتيبها والمعدات اللازمة لصيانتها بعد الطلعات الجوية، ولذلك سيكون من المطلوب جذب العشرات، إن لم يكن المئات من المتخصصين. كما أن هناك حديث عن احتمال أن يتم ذلك (تمركز المقاتلات) في أراضي دول حلف الـ"ناتو" المجاورة لأوكرانيا. إن هذه فكرة خطيرة".
وأضاف لافروف: "بودانوف (رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية) في رأيي، لم يخف ذلك على الإطلاق ... اعترف علنًا بأنه كان يعمل مع قيادة قوات العمليات الخاصة الأمريكية".
وأشار لافروف إلى أنه تم إنشاء وحدات خاصة تحت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، للتنسيق الوثيق مع وكالة المخابرات المركزية والمخابرات البريطانية.
ومضى، قائلا: "كل هذا يظهر بالطبع أن أوكرانيا دولة غير ذات سيادة، وأنه يتم التلاعب بها واستخدامها".
وشدد لافروف، في وقت سابق، على أن الولايات المتحدة توجه الحرب ضد روسيا في أوكرانيا، ودعا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى إدراك الجمود الكامل للصراع، الذي بدأوه ضد روسيا على يد نظام زيلينسكي.