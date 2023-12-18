https://sputnikarabic.ae/20231218/لافروف-الغرب-يدرك-أنه-لا-يستطيع-تدمير-روسيا-لكنه-لا-يتحدث-علنا-1084241315.html

لافروف: الغرب يدرك أنه لا يستطيع تدمير روسيا لكنه لا يتحدث علنا

لافروف: الغرب يدرك أنه لا يستطيع تدمير روسيا لكنه لا يتحدث علنا

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن الغرب يدرك أنه لا يستطيع تدمير روسيا كدولة مستقلة على المسرح العالمي، لكنه لا يتحدث عن ذلك علنًا،... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T14:47+0000

2023-12-18T14:47+0000

2023-12-18T14:49+0000

روسيا

العالم

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وقال لافروف، خلال مقابلة معه في برنامج "اللعبة الكبيرة" على قناة "روسيا-1": "موسكو كانت تأمل أن ينطلق الغرب من البراغماتية في علاقاته مع روسيا، ونجح ذلك في قطاع الطاقة وصناعة التكنولوجيا الفائقة وإمدادات المعدات".وتابع: "لكن الغرب، بشكل عام، وافق على هذه (المواجهة) من أجل الهدف الرئيسي، الذي أصبح الآن واضحا تماما - تدمير روسيا كشخصية مستقلة على المسرح العالمي، ومن الواضح أنهم يدركون الآن الطبيعة الوهمية لهذا الهدف، ولكن قول هذا بعد أن انقلبوا 180 درجة أمام ناخبيهم عشية الدورات الانتخابية. لا يمكنهم القيام بذلك دون المخاطرة بفقدان ماء الوجه وفقدان سمعتهم".وأردف، قائلا: "إذا كانوا يريدون (الولايات المتحدة)، مثل البريطانيين، الجلوس خلف مياههم مرة أخرى، فيجب عليهم أن يفهموا أنه في مكان ما هناك خطوط لا يمكن تجاوزها. إن التراكم النوعي للأسلحة الفتاكة، التي يتم نقلها إلى أوكرانيا، لا يمر دون أن يلاحظه أحد".وأضاف لافروف: "بودانوف (رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية) في رأيي، لم يخف ذلك على الإطلاق ... اعترف علنًا بأنه كان يعمل مع قيادة قوات العمليات الخاصة الأمريكية".ومضى، قائلا: "كل هذا يظهر بالطبع أن أوكرانيا دولة غير ذات سيادة، وأنه يتم التلاعب بها واستخدامها".وشدد لافروف، في وقت سابق، على أن الولايات المتحدة توجه الحرب ضد روسيا في أوكرانيا، ودعا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى إدراك الجمود الكامل للصراع، الذي بدأوه ضد روسيا على يد نظام زيلينسكي.

https://sputnikarabic.ae/20231215/لافروف-حان-الوقت-لكي-تدرك-الدول-الغربية-أن-سياستها-بشأن-أوكرانيا-عقيمة-1084143896.html

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