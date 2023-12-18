عربي
https://sputnikarabic.ae/20231218/17-نسبة-التصويت-في-انتخابات-مجالس-المحافظات-في-العراق-1084235797.html
17% نسبة التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في العراق
17% نسبة التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في العراق
قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، إن نسبة المشاركين في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، بلغت 17% حتى الساعة 12 ظهر اليوم. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T12:30+0000
2023-12-18T12:30+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078732237_0:53:3077:1784_1920x0_80_0_0_7213393bd620df9566b0dc1342fe15f1.jpg
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي، وفق قناة "السومرية": "نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 17%، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا".وأكدت المفوضية أنها "لم تسجل أي خروقات أو معوقات في أجهزة الاقتراع"، مشيرة إلى أن "نسب المشاركة قد ترتفع بعد الظهيرة".ومن المقرر أن يتم إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات، التي يقاطعها التيار الصدري، في تمام الساعة السادسة، بالتوقيت المحلي، مساء اليوم الاثنين، فيما سيتم إعلان النتائج غدا الثلاثاء.وكانت مراكز الاقتراع العام قد فتحت أبوابها، في السابعة من صباح اليوم الاثنين، أمام 17 مليون ناخب عراقي لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، وهي الانتخابات الأولى من نوعها منذ 10 أعوام، وستحدد شكل الحكومات المحلية التي ألغيت بعد الانتفاضة الشعبية في عام 2018.ويقاطع التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، الانتخابات التي تعقد في 15 محافظة.
https://sputnikarabic.ae/20231217/سياسي-عراقي-مؤشرات-التصويت-الأولي-للقطاعات-الأمنية-والعسكرية-في-الانتخابات-المحلية-تدعو-للقلق-1084223944.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078732237_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_87935c6c4a84f20f1a08b1d7d2f5a78d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

17% نسبة التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في العراق

12:30 GMT 18.12.2023
© AFP 2023 / MUSTAFA OZERعلم دولة العراق
علم دولة العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / MUSTAFA OZER
تابعنا عبر
قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، إن نسبة المشاركين في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، بلغت 17% حتى الساعة 12 ظهر اليوم.
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي، وفق قناة "السومرية": "نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 17%، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا".
وأكدت المفوضية أنها "لم تسجل أي خروقات أو معوقات في أجهزة الاقتراع"، مشيرة إلى أن "نسب المشاركة قد ترتفع بعد الظهيرة".
الانتخابات العراقية في أربيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
سياسي عراقي: مؤشرات التصويت الأولي للقطاعات الأمنية والعسكرية في الانتخابات المحلية "تدعو للقلق"
أمس, 22:21 GMT
ومن المقرر أن يتم إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات، التي يقاطعها التيار الصدري، في تمام الساعة السادسة، بالتوقيت المحلي، مساء اليوم الاثنين، فيما سيتم إعلان النتائج غدا الثلاثاء.
وكانت مراكز الاقتراع العام قد فتحت أبوابها، في السابعة من صباح اليوم الاثنين، أمام 17 مليون ناخب عراقي لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، وهي الانتخابات الأولى من نوعها منذ 10 أعوام، وستحدد شكل الحكومات المحلية التي ألغيت بعد الانتفاضة الشعبية في عام 2018.
ويقاطع التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، الانتخابات التي تعقد في 15 محافظة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMTРаненные в результате израильской бомбардировки палестинцы, доставленные в больницу в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала