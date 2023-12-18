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17% نسبة التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في العراق

17% نسبة التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في العراق

قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، إن نسبة المشاركين في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، بلغت 17% حتى الساعة 12 ظهر اليوم. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي، وفق قناة "السومرية": "نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 17%، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا".وأكدت المفوضية أنها "لم تسجل أي خروقات أو معوقات في أجهزة الاقتراع"، مشيرة إلى أن "نسب المشاركة قد ترتفع بعد الظهيرة".ومن المقرر أن يتم إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات، التي يقاطعها التيار الصدري، في تمام الساعة السادسة، بالتوقيت المحلي، مساء اليوم الاثنين، فيما سيتم إعلان النتائج غدا الثلاثاء.وكانت مراكز الاقتراع العام قد فتحت أبوابها، في السابعة من صباح اليوم الاثنين، أمام 17 مليون ناخب عراقي لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، وهي الانتخابات الأولى من نوعها منذ 10 أعوام، وستحدد شكل الحكومات المحلية التي ألغيت بعد الانتفاضة الشعبية في عام 2018.ويقاطع التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، الانتخابات التي تعقد في 15 محافظة.

https://sputnikarabic.ae/20231217/سياسي-عراقي-مؤشرات-التصويت-الأولي-للقطاعات-الأمنية-والعسكرية-في-الانتخابات-المحلية-تدعو-للقلق-1084223944.html

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