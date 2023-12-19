https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-منذ-7-أكتوبر-إلى-463-قتيلا--1084253309.html

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 463 قتيلا

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 463 قتيلا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل عسكريين إضافيين خلال معارك دارت يوم أمس في قطاع غزة. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T05:17+0000

2023-12-19T05:17+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن ضابطا وجنديا قُتلا خلال معارك جرت في قطاع غزة أمس، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 463 قتيلا. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20231218/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-وإصابة-آخر-في-معارك-شمالي-قطاع-غزة-1084233508.html

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