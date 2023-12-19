https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مواقع-تابعة-لحزب-الله-جنوب-لبنان-1084279595.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف مواقع في جنوب لبنان قال إنها تابعة لحزب الله، ردا على إطلاق قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T22:52+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية ست قذائف صاروخية أطلقت من داخل لبنان لتقوم طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف منصة الإطلاق وخلية المخربين التي نفذت عملية الإطلاق".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على مبنى استخدمته قوات حزب الله في هجومها على الأراضي الإسرائيلية.وتابع الجيش الإسرائيلي وفق البيان "أسفر الاعتداء على موقع جيش الدفاع في منطقة ملكيا في وقت سابق اليوم عن إصابة جنديين في الاحتياط بجروح متوسطة".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.وهددت إسرائيل مرارًا بتحويل بيروت إلى غزة ثانية في حال تمادى "حزب الله" في قصفه.وفي المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية على السواء أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-جنوب-لبنان-بالمدفعية-الثقيلة-1084200515.html
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أخبار لبنان, لبنان, غزة, قطاع غزة
أخبار لبنان, لبنان, غزة, قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف مواقع في جنوب لبنان قال إنها تابعة لحزب الله، ردا على إطلاق قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية ست قذائف صاروخية أطلقت من داخل لبنان لتقوم طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف منصة الإطلاق وخلية المخربين التي نفذت عملية الإطلاق".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على مبنى استخدمته قوات حزب الله في هجومها على الأراضي الإسرائيلية.
وتابع الجيش الإسرائيلي وفق البيان "أسفر الاعتداء على موقع جيش الدفاع في منطقة ملكيا في وقت سابق اليوم عن إصابة جنديين في الاحتياط بجروح متوسطة".
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.
وهددت إسرائيل مرارًا بتحويل بيروت إلى غزة ثانية
في حال تمادى "حزب الله" في قصفه.
وفي المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية على السواء أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.