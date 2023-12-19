الجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
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قدم الجيش الروسي سلالا غذائية للأطفال ومصابي مرضى السرطان في محافظة ديرالزور، شرقي سوريا، دعما للأطفال في مواجهة الحصار الأمريكي والغربي على الشعب السوري، وذلك بالتنسيق مع "مركز الأمل" لمصابي الأروام السرطانية.
وقال الجنرال فلاديمير رئيس مركز المصالحة الروسي لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "تم توزيع سلل غذائية لمصابي مرضى السرطان من الأطفال وكبار السن، في إطار دعم المركز لأهالي دير الزور ولتخفيف الأعباء المادية عليهم في ظل الحصار الذي تعيشه البلاد".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
الجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأضاف الجنرال فلاديمير: "هذه المساعدات هي هدية من الشعب الروسي لزرع الابتسامة على وجوه هؤلاء المرضى من الأطفال ودعم للمركز الذي يعنى بالجانب الإنساني".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
الجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وفي السياق نفسه، قال رئيس "مركز الأمل" للأروام السرطانية، مرعي العواك: "ما قدمه مركز المصالحة يندرج في سياق تعزيز صداقة الشعبين السوري والروسي".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
الجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
ووصف العواك المبادرة الروسية بـ"الرائعة، ولاقت الاستحسان من قبل الأهالي"، مضيفا: "كل الشكر للقائمين على هذه المبادرة، ونثمن الجهود التي يبذلها مركز المصالحة في دير الزور لمساعدة المنكوبين".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
الجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
يذكر أن "مركز الأمل" للأورام السرطانية يقدم العلاج لـ36 طفل وطفلة من المصابين بالسرطان، وهو المركز الوحيد في المحافظة.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
الجيش الروسي يدعم أطفال السرطان في ديرالزور بمواجهة الحصار الغربي على سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وعلى هامش توزيع المساعدات الإنسانية في المركز قام مركز المصالحة الروسية بتقديم بطاقات شكر للعاملين في المركز وإعلاميي المحافظة.