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https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-السوداني-يجري-تحقيقا-في-انسحاب-قواته-من-موقع-لها-دون-تنسيق-مع-القيادة-1084275903.html
الجيش السوداني يجري تحقيقا في انسحاب قواته من موقع لها دون تنسيق مع القيادة
الجيش السوداني يجري تحقيقا في انسحاب قواته من موقع لها دون تنسيق مع القيادة
أعلن الجيش السوداني، إجراء تحقيق حول انسحاب قواته من مقار عسكرية بولاية الجزيرة، من دون مقاومة أمام قوات الدعم السريع، التي أكدت سيطرتها على معسكر الفرقة... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T19:13+0000
2023-12-19T19:13+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال الجيش السوداني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها، شأن بقية المناطق العسكرية".وأضاف: "سيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منه إلى جهات الاختصاص، ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام".وتتواصل، منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان.واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.وتسببت المعارك في سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.
https://sputnikarabic.ae/20231219/السودان-قوات-الدعم-السريع-تعلن-السيطرة-على-مقر-رئاسة-حكومة-ولاية-الجزيرة-1084258120.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الدعم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الدعم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني يجري تحقيقا في انسحاب قواته من موقع لها دون تنسيق مع القيادة

19:13 GMT 19.12.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023
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أعلن الجيش السوداني، إجراء تحقيق حول انسحاب قواته من مقار عسكرية بولاية الجزيرة، من دون مقاومة أمام قوات الدعم السريع، التي أكدت سيطرتها على معسكر الفرقة الأولى مشاة التابعة للقوات المسلحة السودانية، بولاية الجزيرة.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال الجيش السوداني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها، شأن بقية المناطق العسكرية".
وأضاف: "سيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منه إلى جهات الاختصاص، ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام".
وتتواصل، منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان.
واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
السودان.. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر رئاسة حكومة ولاية الجزيرة
09:59 GMT
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.
وتسببت المعارك في سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.
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