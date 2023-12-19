https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-السوداني-يجري-تحقيقا-في-انسحاب-قواته-من-موقع-لها-دون-تنسيق-مع-القيادة-1084275903.html

الجيش السوداني يجري تحقيقا في انسحاب قواته من موقع لها دون تنسيق مع القيادة

الجيش السوداني يجري تحقيقا في انسحاب قواته من موقع لها دون تنسيق مع القيادة

أعلن الجيش السوداني، إجراء تحقيق حول انسحاب قواته من مقار عسكرية بولاية الجزيرة، من دون مقاومة أمام قوات الدعم السريع، التي أكدت سيطرتها على معسكر الفرقة... 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T19:13+0000

2023-12-19T19:13+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال الجيش السوداني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها، شأن بقية المناطق العسكرية".وأضاف: "سيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منه إلى جهات الاختصاص، ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام".وتتواصل، منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان.واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.وتسببت المعارك في سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.

https://sputnikarabic.ae/20231219/السودان-قوات-الدعم-السريع-تعلن-السيطرة-على-مقر-رئاسة-حكومة-ولاية-الجزيرة-1084258120.html

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