https://sputnikarabic.ae/20231219/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-ليس-لديها-وعاء-سحري-لمساعدة-أوكرانيا-1084277709.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليس لديها "وعاء سحري" لمساعدة أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليس لديها "وعاء سحري" لمساعدة أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن أمريكا ليس لديها "وعاء سحري" يمكنها من خلاله الاستمرار في سحب المساعدة لأوكرانيا، في غياب قرار من... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T20:22+0000
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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي وعاء سحري جاهز للاستفادة منه إذا لم يوافق الكونغرس على مشروع القانون هذا".وأشار ميلر إلى أن أوكرانيا تواجه شتاء صعبا للغاية، قائلا: "نحن مقبلون على ما نتوقع أن يكون شتاء صعبا للغاية".وأكد ميلر أن الإدارة الأمريكية تنتظر موافقة الكونغرس على طلب المساعدة لكييف، بحلول نهاية العام الحالي، مضيفا: "يظل هذا هو الهدف والأولوية".وقد تعثر طلب الإدارة الأمريكية للحصول على أموال إضافية، بما في ذلك 61 مليار دولارلأوكرانيا، في الكونغرس، حيث تطالب المعارضة الجمهورية بإصلاح جذري للهجرة في المقابل.وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما.وصوّت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة، وذكر بايدن، أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.واعترفت الإدارة الأمريكية، بأن الأموال المخصصة سابقًا لمساعدة كييف، بدأت تنفد، وبالتالي يتم تخفيض حزم الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وخلال زيارة إلى كييف، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن حزمة المساعدات التالية لأوكرانيا، ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لكن هذه الحزمة جزء من أموال تمت الموافقة عليها مسبقًا.
https://sputnikarabic.ae/20231219/زيلينسكي-الصراع-في-الشرق-الأوسط-يحول-الاهتمام-من-أوكرانيا-إلى-إسرائيل-1084275450.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليس لديها "وعاء سحري" لمساعدة أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن أمريكا ليس لديها "وعاء سحري" يمكنها من خلاله الاستمرار في سحب المساعدة لأوكرانيا، في غياب قرار من الكونغرس(السلطة التشريعية) بشأن مخصصات إضافية لهذه الأغراض.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي وعاء سحري جاهز للاستفادة منه إذا لم يوافق الكونغرس على مشروع القانون هذا".
وأشار ميلر إلى أن أوكرانيا تواجه شتاء صعبا للغاية، قائلا: "نحن مقبلون على ما نتوقع أن يكون شتاء صعبا للغاية".
وأكد ميلر أن الإدارة الأمريكية تنتظر موافقة الكونغرس على طلب المساعدة لكييف، بحلول نهاية العام الحالي، مضيفا: "يظل هذا هو الهدف والأولوية".
وقد تعثر طلب الإدارة الأمريكية للحصول على أموال إضافية، بما في ذلك 61 مليار دولارلأوكرانيا، في الكونغرس، حيث تطالب المعارضة الجمهورية بإصلاح جذري للهجرة في المقابل.
وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما.
وصوّت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة، وذكر بايدن، أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
واعترفت الإدارة الأمريكية، بأن الأموال المخصصة سابقًا لمساعدة كييف، بدأت تنفد، وبالتالي يتم تخفيض حزم الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وخلال زيارة إلى كييف، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن حزمة المساعدات التالية لأوكرانيا، ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لكن هذه الحزمة جزء من أموال تمت الموافقة عليها مسبقًا.