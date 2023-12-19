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https://sputnikarabic.ae/20231219/زيلينسكي-الصراع-في-الشرق-الأوسط-يحول-الاهتمام-من-أوكرانيا-إلى-إسرائيل-1084275450.html
زيلينسكي: الصراع في الشرق الأوسط يحول الاهتمام من أوكرانيا إلى إسرائيل
زيلينسكي: الصراع في الشرق الأوسط يحول الاهتمام من أوكرانيا إلى إسرائيل
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الصراع في الشرق الأوسط قد شتت انتباه العالم، والآن العديد من الدول الغربية "مترددة" بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T19:04+0000
2023-12-19T19:04+0000
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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي: "صرف الانتباه، مساعدة من العالم، توحيد الجهود حول أوكرانيا، دعم أوكرانيا على منصات مختلفة، كل هذا معقد وله تأثير سيئ للغاية على قدرة أوكرانيا على الصمود".وأضاف أنه كان مستعد للذهاب إلى إسرائيل مع بداية الصراع في قطاع غزة، لكن "زملاءه كانت لديهم أولوياتهم الخاصة".وفي وقت سابق، صرح أمين مجلس الأمن القومي والدفاعفي أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، أن "الاهتمام بأوكرانيا سوف يتراجع بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وأن الغرب سيشعر بالتعب من الصراع الأوكراني".وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، بأن "اهتمام الكونغرس بتمويل كييف أصبح أقل من أي وقت مضى، وأن الأولويات الأمنية الأخرى كدعم إسرائيل والحدود الجنوبية قد تعني نهاية المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231219/ضابط-استخبارات-أمريكي-يناشد-الغرب-الاستماع-بعناية-إلى-بوتين-1084272472.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

زيلينسكي: الصراع في الشرق الأوسط يحول الاهتمام من أوكرانيا إلى إسرائيل

19:04 GMT 19.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الصراع في الشرق الأوسط قد شتت انتباه العالم، والآن العديد من الدول الغربية "مترددة" بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل أو أوكرانيا.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي: "صرف الانتباه، مساعدة من العالم، توحيد الجهود حول أوكرانيا، دعم أوكرانيا على منصات مختلفة، كل هذا معقد وله تأثير سيئ للغاية على قدرة أوكرانيا على الصمود".

وأوضح أن العديد من الدول الغربية "مترددة" الآن بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل أو أوكرانيا.

وأضاف أنه كان مستعد للذهاب إلى إسرائيل مع بداية الصراع في قطاع غزة، لكن "زملاءه كانت لديهم أولوياتهم الخاصة".
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
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16:48 GMT
وفي وقت سابق، صرح أمين مجلس الأمن القومي والدفاعفي أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، أن "الاهتمام بأوكرانيا سوف يتراجع بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وأن الغرب سيشعر بالتعب من الصراع الأوكراني".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، بأن "اهتمام الكونغرس بتمويل كييف أصبح أقل من أي وقت مضى، وأن الأولويات الأمنية الأخرى كدعم إسرائيل والحدود الجنوبية قد تعني نهاية المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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