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https://sputnikarabic.ae/20231219/القيادة-المركزية-الأمريكية-تؤكد-تعرض-سفينتين-جنوب-البحر-الأحمر-لهجوم-من-قبل-أنصار-الله-1084252611.html
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تعرض سفينتين جنوب البحر الأحمر لهجوم من قبل "أنصار الله"
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تعرض سفينتين جنوب البحر الأحمر لهجوم من قبل "أنصار الله"
أكدت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفينتين تجاريتين لهجومين جنوب البحر الأحمر نفذتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T01:30+0000
2023-12-19T01:30+0000
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أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "في الثامن عشر من ديسمبر حوالي الساعة 09:00 بتوقيت صنعاء شن الحوثيون هجومين على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر".وأضافت القيادة المركزية الأميركية، أن ناقلة المواد الكيميائية والنفط "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي مضاد للسفن، تم إطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.وأوضحت القيادة المركزية أن السفينة التي ترفع علم جزر كايمان أبلغت عن وقوع أضرار بالسفينة وطلبت المساعدة، واستجابت المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" للطلب لتقييم الأضرار.وأشارت القيادة المركزية إلى أن سفينة البضائع "إم في كلارا" أبلغت في نفس الوقت تقريبا عن حدوث انفجار في المياه بالقرب من موقعها، موضحة أن هذا الهجوم منفصل عن الهجوم الذي تعرضت له الناقلة "سوان أتلانتك".وبحسب القيادة المركزية، فإن السفينة "كلارا" لم تعلن عن وقوع أضرار ولم تطلب الحصول على دعم عقب الهجوم.أعلنت "أنصار الله" في وقت سابق أمس، استهدافها سفينتين قالت إنهما مرتبطتين بإسرائيل، بعدما رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات قوات الجماعة.ويأتي استهداف السفينتين بعد أيام من تبني "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، هجوما بصاروخين استهدفا سفينتي حاويات قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل.ويوم السبت الماضي، أعلنت "أنصار الله"، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، معتبرةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفاً مشروعاً".
https://sputnikarabic.ae/20231218/بينها-دولة-عربية-واشنطن-تعلن-تشكيل-تحالف-دولي-للتصدي-لهجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1084251810.html
https://sputnikarabic.ae/20231218/طائرات-انتحارية-دون-طيار-وصواريخ-كروز-إسرائيل-تعلن-اعتراض-أكثر-من-100-تهديد-جوي-من-اليمن-1084232496.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تعرض سفينتين جنوب البحر الأحمر لهجوم من قبل "أنصار الله"

01:30 GMT 19.12.2023
© AFP 2023 / Yassen Mohamedسفينة حربية مصرية
سفينة حربية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / Yassen Mohamed
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أكدت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفينتين تجاريتين لهجومين جنوب البحر الأحمر نفذتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "في الثامن عشر من ديسمبر حوالي الساعة 09:00 بتوقيت صنعاء شن الحوثيون هجومين على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر".
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
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أمس, 22:46 GMT
وأضافت القيادة المركزية الأميركية، أن ناقلة المواد الكيميائية والنفط "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي مضاد للسفن، تم إطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وأوضحت القيادة المركزية أن السفينة التي ترفع علم جزر كايمان أبلغت عن وقوع أضرار بالسفينة وطلبت المساعدة، واستجابت المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" للطلب لتقييم الأضرار.
وأشارت القيادة المركزية إلى أن سفينة البضائع "إم في كلارا" أبلغت في نفس الوقت تقريبا عن حدوث انفجار في المياه بالقرب من موقعها، موضحة أن هذا الهجوم منفصل عن الهجوم الذي تعرضت له الناقلة "سوان أتلانتك".
وبحسب القيادة المركزية، فإن السفينة "كلارا" لم تعلن عن وقوع أضرار ولم تطلب الحصول على دعم عقب الهجوم.
أعلنت "أنصار الله" في وقت سابق أمس، استهدافها سفينتين قالت إنهما مرتبطتين بإسرائيل، بعدما رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات قوات الجماعة.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
طائرات انتحارية دون طيار وصواريخ "كروز".. إسرائيل تعلن اعتراض أكثر من 100 تهديد جوي من اليمن
أمس, 10:36 GMT
ويأتي استهداف السفينتين بعد أيام من تبني "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، هجوما بصاروخين استهدفا سفينتي حاويات قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل.
ويوم السبت الماضي، أعلنت "أنصار الله"، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، معتبرةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفاً مشروعاً".
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