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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-أوكرانيا-أصبحت-دولة-راعية-للإرهاب-بدعم-مباشر-من-أجهزة-الاستخبارات-الأجنبية-1084279744.html
بوتين: أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية
بوتين: أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T23:44+0000
2023-12-19T23:44+0000
فلاديمير بوتين
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في كلمة له بمناسبة عيد وكالات الأمن الروسية: "نعلم أن نظام كييف سلك طريق الأساليب الإرهابية، وإرهاب الدولة بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية".وأضاف بوتين أن نظام كييف ينفذ أعمال تخريب ضد الأهداف المدنية، والبنية التحتية للنقل والطاقة، بالإضافة إلى شن هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والمسؤولين والشخصيات العامة في روسيا.ولفت الرئيس الروسي إلى أن محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا وتقويض السلام والتناغم بين الأعراق المختلفة في البلاد يجب التصدي لها بشكل صارم.وأردف بقوله:وأكد الرئيس الروسي، أن حماية الحدود الروسية، ولا سيما بالقرب من خط التماس العسكري تتطلب اهتماما متزايدا.وأضاف أن "حماية حدود الدولة تتطلب اهتماما متزايدا، وخاصة تلك المناطق القريبة من خط التماس العسكري".وقال بوتين مخاطبا أفراد وكالات الأمن الروسية "في الوقت نفسه أطلب منكم تقديم كل المساعدة والدعم اللازم لسكان المناطق الحدودية".وشدد الرئيس الروسي على ضرورة العمل على مكافحة التهديدات في فضاء المعلومات بشكل أكثر فعالية وحماية أسرار الدولة والمصالح الاقتصادية للبلاد، وضمان التشغيل الموثوق للشركات والمؤسسات الوطنية بما في ذلك تلك التي تعمل على معالجة أهم المسائل الدفاعية والتكنولوجية.وتابع الرئيس الروسي قائلا: "مهام الأجهزة الأمنية ليست ببسيطة، لكنكم تمتلكون كل الإمكانات اللازمة لحماية الدولة والمجتمع ومواطنينا، وأنا على يقين بأنكم ستستمرون في العمل بكفاءة عالية لخدمة روسيا وشعبنا العظيم بكفاءة وشرف".
https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-قوات-الأمن-الروسية-لديها-كل-الصلاحيات-لضمان-الدفاع-عن-البلاد-1084278785.html
https://sputnikarabic.ae/20230802/الخارجية-الروسية-واشنطن-تبرر-إرهاب-أوكرانيا-رسميا-برد-فعلها-إزاء-هجمات-المسيرات-على-موسكو-1079706075.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية

23:44 GMT 19.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في كلمة له بمناسبة عيد وكالات الأمن الروسية: "نعلم أن نظام كييف سلك طريق الأساليب الإرهابية، وإرهاب الدولة بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية".
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21:10 GMT
وأضاف بوتين أن نظام كييف ينفذ أعمال تخريب ضد الأهداف المدنية، والبنية التحتية للنقل والطاقة، بالإضافة إلى شن هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والمسؤولين والشخصيات العامة في روسيا.
ولفت الرئيس الروسي إلى أن محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا وتقويض السلام والتناغم بين الأعراق المختلفة في البلاد يجب التصدي لها بشكل صارم.
وأردف بقوله:
"يجب التصدي بقوة لمحاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا وتقويض السلام والوئام بين الأعراق، والتدخل في شؤوننا الداخلية، وانتهاك الحق السيادي المصون للشعب الروسي في تقرير مستقبله".
وأكد الرئيس الروسي، أن حماية الحدود الروسية، ولا سيما بالقرب من خط التماس العسكري تتطلب اهتماما متزايدا.
وأضاف أن "حماية حدود الدولة تتطلب اهتماما متزايدا، وخاصة تلك المناطق القريبة من خط التماس العسكري".
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وقال بوتين مخاطبا أفراد وكالات الأمن الروسية "في الوقت نفسه أطلب منكم تقديم كل المساعدة والدعم اللازم لسكان المناطق الحدودية".
وشدد الرئيس الروسي على ضرورة العمل على مكافحة التهديدات في فضاء المعلومات بشكل أكثر فعالية وحماية أسرار الدولة والمصالح الاقتصادية للبلاد، وضمان التشغيل الموثوق للشركات والمؤسسات الوطنية بما في ذلك تلك التي تعمل على معالجة أهم المسائل الدفاعية والتكنولوجية.
وتابع الرئيس الروسي قائلا: "مهام الأجهزة الأمنية ليست ببسيطة، لكنكم تمتلكون كل الإمكانات اللازمة لحماية الدولة والمجتمع ومواطنينا، وأنا على يقين بأنكم ستستمرون في العمل بكفاءة عالية لخدمة روسيا وشعبنا العظيم بكفاءة وشرف".
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