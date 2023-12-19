https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-أوكرانيا-أصبحت-دولة-راعية-للإرهاب-بدعم-مباشر-من-أجهزة-الاستخبارات-الأجنبية-1084279744.html
بوتين: أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية
بوتين: أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T23:44+0000
2023-12-19T23:44+0000
2023-12-19T23:44+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في كلمة له بمناسبة عيد وكالات الأمن الروسية: "نعلم أن نظام كييف سلك طريق الأساليب الإرهابية، وإرهاب الدولة بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية".وأضاف بوتين أن نظام كييف ينفذ أعمال تخريب ضد الأهداف المدنية، والبنية التحتية للنقل والطاقة، بالإضافة إلى شن هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والمسؤولين والشخصيات العامة في روسيا.ولفت الرئيس الروسي إلى أن محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا وتقويض السلام والتناغم بين الأعراق المختلفة في البلاد يجب التصدي لها بشكل صارم.وأردف بقوله:وأكد الرئيس الروسي، أن حماية الحدود الروسية، ولا سيما بالقرب من خط التماس العسكري تتطلب اهتماما متزايدا.وأضاف أن "حماية حدود الدولة تتطلب اهتماما متزايدا، وخاصة تلك المناطق القريبة من خط التماس العسكري".وقال بوتين مخاطبا أفراد وكالات الأمن الروسية "في الوقت نفسه أطلب منكم تقديم كل المساعدة والدعم اللازم لسكان المناطق الحدودية".وشدد الرئيس الروسي على ضرورة العمل على مكافحة التهديدات في فضاء المعلومات بشكل أكثر فعالية وحماية أسرار الدولة والمصالح الاقتصادية للبلاد، وضمان التشغيل الموثوق للشركات والمؤسسات الوطنية بما في ذلك تلك التي تعمل على معالجة أهم المسائل الدفاعية والتكنولوجية.وتابع الرئيس الروسي قائلا: "مهام الأجهزة الأمنية ليست ببسيطة، لكنكم تمتلكون كل الإمكانات اللازمة لحماية الدولة والمجتمع ومواطنينا، وأنا على يقين بأنكم ستستمرون في العمل بكفاءة عالية لخدمة روسيا وشعبنا العظيم بكفاءة وشرف".
https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-قوات-الأمن-الروسية-لديها-كل-الصلاحيات-لضمان-الدفاع-عن-البلاد-1084278785.html
https://sputnikarabic.ae/20230802/الخارجية-الروسية-واشنطن-تبرر-إرهاب-أوكرانيا-رسميا-برد-فعلها-إزاء-هجمات-المسيرات-على-موسكو-1079706075.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين: أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا أصبحت دولة راعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين في كلمة له بمناسبة عيد وكالات الأمن الروسية: "نعلم أن نظام كييف سلك طريق الأساليب الإرهابية، وإرهاب الدولة بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية".
وأضاف بوتين أن نظام كييف ينفذ أعمال تخريب ضد الأهداف المدنية، والبنية التحتية للنقل والطاقة، بالإضافة إلى شن هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والمسؤولين والشخصيات العامة في روسيا.
ولفت الرئيس الروسي إلى أن محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا وتقويض السلام والتناغم بين الأعراق المختلفة في البلاد يجب التصدي لها بشكل صارم.
"يجب التصدي بقوة لمحاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا وتقويض السلام والوئام بين الأعراق، والتدخل في شؤوننا الداخلية، وانتهاك الحق السيادي المصون للشعب الروسي في تقرير مستقبله".
وأكد الرئيس الروسي، أن حماية الحدود الروسية، ولا سيما بالقرب من خط التماس العسكري تتطلب اهتماما متزايدا.
وأضاف أن "حماية حدود الدولة تتطلب اهتماما متزايدا، وخاصة تلك المناطق القريبة من خط التماس العسكري".
وقال بوتين مخاطبا أفراد وكالات الأمن الروسية "في الوقت نفسه أطلب منكم تقديم كل المساعدة والدعم اللازم لسكان المناطق الحدودية".
وشدد الرئيس الروسي على ضرورة العمل على مكافحة التهديدات في فضاء المعلومات بشكل أكثر فعالية وحماية أسرار الدولة والمصالح الاقتصادية للبلاد، وضمان التشغيل الموثوق للشركات والمؤسسات الوطنية بما في ذلك تلك التي تعمل على معالجة أهم المسائل الدفاعية والتكنولوجية.
وتابع الرئيس الروسي قائلا: "مهام الأجهزة الأمنية ليست ببسيطة، لكنكم تمتلكون كل الإمكانات اللازمة لحماية الدولة والمجتمع ومواطنينا، وأنا على يقين بأنكم ستستمرون في العمل بكفاءة عالية لخدمة روسيا وشعبنا العظيم بكفاءة وشرف".