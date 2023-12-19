https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-قوات-الأمن-الروسية-لديها-كل-الصلاحيات-لضمان-الدفاع-عن-البلاد-1084278785.html
بوتين: قوات الأمن الروسية لديها كل الصلاحيات لضمان الدفاع عن البلاد
بوتين: قوات الأمن الروسية لديها كل الصلاحيات لضمان الدفاع عن البلاد
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قوات الأمن الروسية لديها كل الصلاحيات اللازمة لضمان الدفاع عن البلاد وحماية المدنيين. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T21:10+0000
2023-12-19T21:10+0000
2023-12-19T21:17+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأضاف بوتين في خطاب ألقاه بمناسبة يوم موظفي الأجهزة الأمنية، أن "قوات الأمن لا تواجه مهاما سهلة أبدا، ولكن لديكم كل الصلاحيات اللازمة لضمان حماية الدولة والمدنيين".وأشار إلى أن قوات الأمن الروسية بحاجة إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب.وتابع "أؤكد أن العمل بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب يحتاج إلى تعزيز في جميع المجالات، ويجب استخدام مجموعة واسعة من القدرات الفنية والتشغيلية لأجهزتنا الخاصة".
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: قوات الأمن الروسية لديها كل الصلاحيات لضمان الدفاع عن البلاد
21:10 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 21:17 GMT 19.12.2023)
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قوات الأمن الروسية لديها كل الصلاحيات اللازمة لضمان الدفاع عن البلاد وحماية المدنيين.
وأضاف بوتين في خطاب ألقاه بمناسبة يوم موظفي الأجهزة الأمنية، أن "قوات الأمن لا تواجه مهاما سهلة أبدا، ولكن لديكم كل الصلاحيات اللازمة لضمان حماية الدولة والمدنيين".
وأشار إلى أن قوات الأمن الروسية بحاجة إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب.
وتابع "أؤكد أن العمل بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب يحتاج إلى تعزيز في جميع المجالات، ويجب استخدام مجموعة واسعة من القدرات الفنية والتشغيلية لأجهزتنا الخاصة".