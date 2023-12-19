https://sputnikarabic.ae/20231219/جنود-القوات-الأوكرانية-يستاؤون-من-اختبائهم-في-جحور-غير-محصنة-1084255070.html

جنود القوات الأوكرانية يستاؤون من اختبائهم في "جحور غير محصنة"

جنود القوات الأوكرانية يستاؤون من اختبائهم في "جحور غير محصنة"

أفاد الرقيب في اللواء الهجومي المنفصل الخامس بالقوات المسلحة الأوكرانية، يوري سيروتيوك، بأن الجنود الأوكرانيين يعيشون في ظروف غير إنسانية. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T07:38+0000

2023-12-19T07:38+0000

2023-12-19T07:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سيروتيوك: "يقوم العدو بتحصينات ضخمة لخط الدفاع في تلك الاتجاهات التي هاجمناها. والسؤال هو متى سنبدأ في إنشاء نفس خطوط الدفاع. متى سيعيش الجنود الأوكرانيون ليس في الحفر، بل في مواقع محصنة؟".أشارفي مقابلة مع قناة "NTA" إلى أن روسيا تبني خطوط دفاع بنجاح، في حين لا تستطيع القوات الأوكرانية تحقيق مثل هذه الوتيرة من التطور.وفي وقت سابق، أفادت كالة "أسوشييتد برس" ، بأنه مع اقتراب مرور عامين على الصراع الأوكراني، يسود اليأس في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب تزايد الخسائر البشرية ونقص الذخيرة والمعدات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231219/الدفاع-الروسية-قاذفات-روسية-تقصف-نقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084252789.html

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