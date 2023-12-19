https://sputnikarabic.ae/20231219/جنود-روس-يشقون-الكثبان-الثلجية-بعربة-متعددة-المهام-ويستهدفون-قوات-كييف-برشاش-ثقيل-فيديو-1084256148.html
جنود روس يشقون الكثبان الثلجية بعربة متعددة المهام ويستهدفون قوات كييف برشاش ثقيل.. فيديو
جنود روس يشقون الكثبان الثلجية بعربة متعددة المهام ويستهدفون قوات كييف برشاش ثقيل.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام مجموعة متنقلة من القوات الروسية بتحييد مجموعة من الجنود الأوكرانيين على إحدى محاور القتال. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T08:40+0000
2023-12-19T08:40+0000
2023-12-19T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02d0fdcddfd218ccd85f93fcbb8919d4.jpg
وأظهرت لقطات وزارة الدفاع الروسية قيام مجموعة متنقلة من القوات الروسية بتحييد مجموعة من الجنود الأوكرانيين باستخدام قاذفة قنابل يدوية من طراز "AGS Plamya" تم تركيبها على مركبة قادرة على مقاومة جميع الأحوال الجوية والتضاريس.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010451_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0785cfb2423c8c9f24b67de1c026275b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
جنود روس يشقون الكثبان الثلجية بعربة متعددة المهام ويستهدفون قوات كييف برشاش ثقيل.. فيديو
08:40 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 19.12.2023)
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام مجموعة متنقلة من القوات الروسية بتحييد مجموعة من الجنود الأوكرانيين على إحدى محاور القتال.
وأظهرت لقطات وزارة الدفاع الروسية قيام مجموعة متنقلة من القوات الروسية بتحييد مجموعة من الجنود الأوكرانيين باستخدام قاذفة قنابل يدوية من طراز "AGS Plamya" تم تركيبها على مركبة قادرة على مقاومة جميع الأحوال الجوية والتضاريس.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.