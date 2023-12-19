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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231219/خبير-عسكري-أمريكي-يبين-تخلي-واشنطن-عن-أوكرانيا-خلال-آخر-اجتماع-بين-بايدن-وزيلينسكي-1084255977.html
خبير عسكري أمريكي يبين تخلي واشنطن عن أوكرانيا خلال آخر اجتماع بين بايدن وزيلينسكي
خبير عسكري أمريكي يبين تخلي واشنطن عن أوكرانيا خلال آخر اجتماع بين بايدن وزيلينسكي
صرح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن شهد تغيرات جذرية تشير إلى خروج واشنطن الوشيك من الصراع في... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T08:09+0000
2023-12-19T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "لاحظ كيف كان الأمر من قبل: "نحن (الولايات المتحدة الأمريكية) معك طالما استغرق الأمر، طالما استغرق الأمر!" والآن قال (بايدن الأسبوع الماضي) نحن معك بقدر ما نستطيع".وأشار إلى أن أوكرانيا ستتقاسم مصير فيتنام الجنوبية والحلفاء الآخرين الذين "تخلت عنهم الولايات المتحدة غدرًا".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة " NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفييتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231218/أوكرانيا-خفضنا-حجم-العمليات-بسبب-تراجع-المساعدات-الغربية-1084238556.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري أمريكي يبين تخلي واشنطن عن أوكرانيا خلال آخر اجتماع بين بايدن وزيلينسكي

08:09 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 19.12.2023)
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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صرح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن شهد تغيرات جذرية تشير إلى خروج واشنطن الوشيك من الصراع في أوكرانيا.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "لاحظ كيف كان الأمر من قبل: "نحن (الولايات المتحدة الأمريكية) معك طالما استغرق الأمر، طالما استغرق الأمر!" والآن قال (بايدن الأسبوع الماضي) نحن معك بقدر ما نستطيع".

ووفقاً لجونسون، فإن مثل هذا التغيير الدقيق في الخطاب كان دليلاً آخر على تغير المزاج في واشنطن. ويعتقد المحلل أن البيت الأبيض مستعد لممارسة ضغوط واسعة النطاق على زيلينسكي.

وأشار إلى أن أوكرانيا ستتقاسم مصير فيتنام الجنوبية والحلفاء الآخرين الذين "تخلت عنهم الولايات المتحدة غدرًا".

وقال جونسون: "بقدر ما نستطيع تعني، نحن (الولايات المتحدة الأمريكية) اشترينا بالفعل تذكرة للمغادرة، وسنتركك (زيلينسكي)، حظًا سعيدًا."

جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا: خفضنا حجم العمليات بسبب تراجع المساعدات الغربية
أمس, 13:41 GMT
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة " NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفييتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
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