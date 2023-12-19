https://sputnikarabic.ae/20231219/محكمة-سويدية-تؤيد-حكما-قضائيا-بالسجن-المؤبد-على-مسؤول-إيراني-سابق-1084275638.html
محكمة سويدية تؤيد حكما قضائيا بالسجن المؤبد على مسؤول إيراني سابق
محكمة سويدية تؤيد حكما قضائيا بالسجن المؤبد على مسؤول إيراني سابق
ثبتت محكمة الاستئناف السويدية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بشأن المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، بالسجن مدى الحياة على خلفية اتهامه بإعدام معارضين... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T19:01+0000
2023-12-19T19:01+0000
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وقال التليفزيون الإيراني إن "محكمة الاستئناف السويدية، ثبتت الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة ستوكهولم، بالسجن المؤبد للمسؤول الإيراني السابق، حميد نوري".وأضاف: "وذلك لإدانته بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد إشرافه مع آخرين على عمليات إعدام جماعي لمعارضين إيرانيين".وتعتبر إيران أن ملف المواطن الإيراني السجين في السويد، حميد نوري، ملفا سياسيا وليس قضائيا، واعتبرت أن السويد لم تراع المعايير الدولية في محاكمته.ولحميد نوري، محام مكلف من قبل الحكومة السويدية، وأعلن أن موكله تعرض للتعذيب وطلب طبيبا لمعالجته، إلا أن نوري لم يستجب له.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قد اتهم السلطات السويدية بعدم توفير الحقوق الأساسية لمحاكمة المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، إذ قال: "للأسف لم تنتبه الحكومة السويدية، ويجب عليها العودة إلى المسار الصحيح بأسرع وقت ممكن".وألقي القبض على حميد نوري، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بعد وصوله إلى السويد، وهو متهم بالمشاركة في إعدام معتقلين سياسيين، صيف 1988.
https://sputnikarabic.ae/20220510/إيران-تتهم-السويد-بعدم-مراعاة-أدنى-المعايير-الدولية-في-محاكمة-مواطنها-حميد-نوري-1062057908.html
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إيران, أخبار إيران, السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
محكمة سويدية تؤيد حكما قضائيا بالسجن المؤبد على مسؤول إيراني سابق
19:01 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 19:05 GMT 19.12.2023)
ثبتت محكمة الاستئناف السويدية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بشأن المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، بالسجن مدى الحياة على خلفية اتهامه بإعدام معارضين إيرانيين.
وقال
التليفزيون الإيراني إن "محكمة الاستئناف السويدية، ثبتت الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة ستوكهولم، بالسجن المؤبد للمسؤول الإيراني السابق، حميد نوري".
وأضاف: "وذلك لإدانته بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد إشرافه مع آخرين على عمليات إعدام جماعي لمعارضين إيرانيين".
وتعتبر إيران أن ملف المواطن الإيراني السجين في السويد، حميد نوري
، ملفا سياسيا وليس قضائيا، واعتبرت أن السويد لم تراع المعايير الدولية في محاكمته.
ولحميد نوري، محام مكلف من قبل الحكومة السويدية، وأعلن أن موكله تعرض للتعذيب وطلب طبيبا لمعالجته، إلا أن نوري لم يستجب له.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
، قد اتهم السلطات السويدية بعدم توفير الحقوق الأساسية لمحاكمة المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، إذ قال: "للأسف لم تنتبه الحكومة السويدية، ويجب عليها العودة إلى المسار الصحيح بأسرع وقت ممكن".
وألقي القبض على حميد نوري، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بعد وصوله إلى السويد، وهو متهم بالمشاركة في إعدام معتقلين سياسيين، صيف 1988.