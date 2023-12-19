https://sputnikarabic.ae/20231219/-القوات-الجوية-الروسية-تضرب-أهدافا-إرهابية-في-مدينة-إدلب-السورية-1084277022.html
القوات الجوية الروسية تضرب أهدافا إرهابية في مدينة إدلب السورية
القوات الجوية الروسية تضرب أهدافا إرهابية في مدينة إدلب السورية
أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية، ضربت يوم أمس الاثنين، أهدافًا إرهابية في... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T20:02+0000
2023-12-19T20:02+0000
2023-12-19T20:02+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "في 18 ديسمبر(كانون الأول الجاري)، نفذت القوات الجوية الروسية، غارة جوية جماعية على أهداف تابعة للمجموعات المسلحة غير الشرعية تقع على أراضي مصنع في المنطقة الصناعية في مدينة إدلب".وأضاف كوليت: "نتيجة للغارة الجوية، تم تدمير ورش تجميع وإصلاح طائرات دون طيار، وتم تحييد نحو 10 مسلحين".وأضاف كوليت، أنه في 2 ديسمبر الجاري، أطلقت التنظيمات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) النار على الجيش السوري، سبع مرات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
https://sputnikarabic.ae/20231203/مركز-المصالحة-الروسي-منظومات-بوك-وبانتسير-تصدت-لصواريخ-جوية-إسرائيلية-في-سوريا-1083697685.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا
القوات الجوية الروسية تضرب أهدافا إرهابية في مدينة إدلب السورية
أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية، ضربت يوم أمس الاثنين، أهدافًا إرهابية في المنطقة الصناعية في مدينة إدلب السورية.
وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "في 18 ديسمبر(كانون الأول الجاري)، نفذت القوات الجوية الروسية، غارة جوية جماعية على أهداف تابعة للمجموعات المسلحة غير الشرعية تقع على أراضي مصنع في المنطقة الصناعية في مدينة إدلب".
وأضاف كوليت: "نتيجة للغارة الجوية، تم تدمير ورش تجميع وإصلاح طائرات دون طيار، وتم تحييد نحو 10 مسلحين".
وأضاف كوليت، أنه في 2 ديسمبر الجاري، أطلقت التنظيمات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) النار على الجيش السوري، سبع مرات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.