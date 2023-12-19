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القوات الجوية الروسية تضرب أهدافا إرهابية في مدينة إدلب السورية
القوات الجوية الروسية تضرب أهدافا إرهابية في مدينة إدلب السورية
أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية، ضربت يوم أمس الاثنين، أهدافًا إرهابية في... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T20:02+0000
2023-12-19T20:02+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "في 18 ديسمبر(كانون الأول الجاري)، نفذت القوات الجوية الروسية، غارة جوية جماعية على أهداف تابعة للمجموعات المسلحة غير الشرعية تقع على أراضي مصنع في المنطقة الصناعية في مدينة إدلب".وأضاف كوليت: "نتيجة للغارة الجوية، تم تدمير ورش تجميع وإصلاح طائرات دون طيار، وتم تحييد نحو 10 مسلحين".وأضاف كوليت، أنه في 2 ديسمبر الجاري، أطلقت التنظيمات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) النار على الجيش السوري، سبع مرات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
https://sputnikarabic.ae/20231203/مركز-المصالحة-الروسي-منظومات-بوك-وبانتسير-تصدت-لصواريخ-جوية-إسرائيلية-في-سوريا-1083697685.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

القوات الجوية الروسية تضرب أهدافا إرهابية في مدينة إدلب السورية

20:02 GMT 19.12.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورمركز المصالحة بقاعدة "حميميم" في سوريا
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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أعلن الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية، ضربت يوم أمس الاثنين، أهدافًا إرهابية في المنطقة الصناعية في مدينة إدلب السورية.
وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "في 18 ديسمبر(كانون الأول الجاري)، نفذت القوات الجوية الروسية، غارة جوية جماعية على أهداف تابعة للمجموعات المسلحة غير الشرعية تقع على أراضي مصنع في المنطقة الصناعية في مدينة إدلب".
وأضاف كوليت: "نتيجة للغارة الجوية، تم تدمير ورش تجميع وإصلاح طائرات دون طيار، وتم تحييد نحو 10 مسلحين".
منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع بوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
مركز المصالحة الروسي: منظومات "بوك" و"بانتسير" تصدت لصواريخ جوية إسرائيلية في سوريا
3 ديسمبر, 05:38 GMT
وأضاف كوليت، أنه في 2 ديسمبر الجاري، أطلقت التنظيمات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) النار على الجيش السوري، سبع مرات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
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