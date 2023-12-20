https://sputnikarabic.ae/20231220/الأساطيل-الحربية-للدول-المشاركة-في-تحالف-واشنطن-البحري-ضد-أنصار-الله-1084307670.html
الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد "أنصار الله"
الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد "أنصار الله"
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إنه تم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار". 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T14:01+0000
2023-12-20T14:01+0000
2023-12-20T14:01+0000
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وأشار الوزير إلى أنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".
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انفوجرافيك, أنصار الله, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أنصار الله, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد "أنصار الله"
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إنه تم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار".
وأشار الوزير إلى أنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".