https://sputnikarabic.ae/20231220/برلماني-أمريكي-الرغبة-في-عودة-روسيا-إلى-حدود-عام-1991-هي-مجرد-خيال--1084313180.html
برلماني أمريكي: الرغبة في عودة روسيا إلى حدود عام 1991 هي مجرد خيال
برلماني أمريكي: الرغبة في عودة روسيا إلى حدود عام 1991 هي مجرد خيال
صرح السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، بأن الرغبة في دفع روسيا إلى العودة إلى حدود عام 1991، كانت ولا تزال مجرد خيال للدول الغربية. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T17:27+0000
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وكتب فانس عبر حسابه على منصة "إكس": "المشكلة الأساسية للحرب في أوكرانيا، ليست عدم كفاية التمويل أو قلة الأسلحة، لقد كانت فكرة الغرب هي أن أوكرانيا يمكن أن تدفع روسيا إلى حدود عام 1991".وأضاف فانس: "السؤال الوحيد هو ما حجم الدمار الذي سنلحقه بأوكرانيا قبل أن نتقدم من أجل السلام؟".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20231220/البيت-الأبيض-يأمل-في-موافقة-الكونغرس-على-مساعدة-إضافية-لأوكرانيا-في-يناير-1084311781.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
برلماني أمريكي: الرغبة في عودة روسيا إلى حدود عام 1991 هي مجرد خيال
صرح السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، بأن الرغبة في دفع روسيا إلى العودة إلى حدود عام 1991، كانت ولا تزال مجرد خيال للدول الغربية.
وكتب فانس عبر حسابه على منصة "إكس": "المشكلة الأساسية للحرب في أوكرانيا، ليست عدم كفاية التمويل أو قلة الأسلحة، لقد كانت فكرة الغرب هي أن أوكرانيا يمكن أن تدفع روسيا إلى حدود عام 1991".
وأوضح فانس بأن مثل هذا المفهوم "كان خيالا قبل 18 عاما، ولا يزال كذلك حتى اليوم".
وأضاف فانس: "السؤال الوحيد هو ما حجم الدمار الذي سنلحقه بأوكرانيا قبل أن نتقدم من أجل السلام؟".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.