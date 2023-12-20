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لافروف: علاقاتنا مع الدول العربية تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل... صور وفيديو
لافروف: علاقاتنا مع الدول العربية تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل... صور وفيديو
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن لدى موسكو العديد من المجالات التي يمكن تطويرها مع العالم العربي، لافتا إلى أن علاقات الجانبين تقوم على مبادئ... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T11:55+0000
2023-12-20T12:07+0000
روسيا
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سيرغي لافروف
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جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الروسي (الدورة السادسة) المنعقد بمدينة مراكش المغربية، اليوم الأربعاء.وحسب مراسل "سبوتنيك"، أضاف لافروف أن واشنطن تهدف لإضعاف الدول التي تراها منافسة لها.وذكّر لافروف بما تفعله (واشنطن) في أوكرانيا، لافتا إلى أنها تمد كييف بأسلحة مميتة، وتستخدمها لخدمة المصالح الأمريكية.وتابع: "السؤال الأن يتعلق بمدى القدرة على تشكيل النظام العالمي القائم على الشراكة والمصالح، أم ستستمر واشنطن بفرض أجندتها وهيمنتها".وأوضح أن "العالم يعيش حالة من العاصفة، ومن المهم أن نعود إلى المبادىء والمواثيق الدولية التي تؤكد الحق السيادي لكل الدول".ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو ستواصل دعم الاستقرار وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.وتحتضن مدينة مراكش، الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، على مستوى وزراء الخارجية.وتعقد هذه الدورة تحت شعار "الرهان على تعزيز مكانة روسيا في المنطقة العربية وأفريقيا"، علما بأن المغرب، يرأس حاليا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.وكانت النسخة الخامسة من منتدى التعاون العربي الروسي، قد عقدت عام 2019، بالعاصمة الروسية موسكو، إلا أن انعقاد الدورة السادسة في مراكش، كان قد تأجل بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
https://sputnikarabic.ae/20231220/-افتتاح-المنتدى-العربي-الروسي-الدورة-السادسة-بمراكش-المغربية-صور-وفيديو-1084296019.html
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روسيا, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, سيرغي لافروف

لافروف: علاقاتنا مع الدول العربية تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل... صور وفيديو

11:55 GMT 20.12.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 20.12.2023)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن لدى موسكو العديد من المجالات التي يمكن تطويرها مع العالم العربي، لافتا إلى أن علاقات الجانبين تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الروسي (الدورة السادسة) المنعقد بمدينة مراكش المغربية، اليوم الأربعاء.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، أضاف لافروف أن واشنطن تهدف لإضعاف الدول التي تراها منافسة لها.
وذكّر لافروف بما تفعله (واشنطن) في أوكرانيا، لافتا إلى أنها تمد كييف بأسلحة مميتة، وتستخدمها لخدمة المصالح الأمريكية.
وتابع: "السؤال الأن يتعلق بمدى القدرة على تشكيل النظام العالمي القائم على الشراكة والمصالح، أم ستستمر واشنطن بفرض أجندتها وهيمنتها".
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة
1/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
2/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
3/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
4/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
5/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
6/6
© Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة
وأوضح أن "العالم يعيش حالة من العاصفة، ومن المهم أن نعود إلى المبادىء والمواثيق الدولية التي تؤكد الحق السيادي لكل الدول".
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو ستواصل دعم الاستقرار وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.

كما شدد لافروف على أن العلاقات الروسية العربية تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن روسيا لديها العديد من المجالات لتطويرها مع الدول العربية.

المنتدى العربي الروسي الدورة السادسة في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
افتتاح الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي بمراكش المغربية... صور وفيديو
11:09 GMT
وتحتضن مدينة مراكش، الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، على مستوى وزراء الخارجية.
وتعقد هذه الدورة تحت شعار "الرهان على تعزيز مكانة روسيا في المنطقة العربية وأفريقيا"، علما بأن المغرب، يرأس حاليا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.
وكانت النسخة الخامسة من منتدى التعاون العربي الروسي، قد عقدت عام 2019، بالعاصمة الروسية موسكو، إلا أن انعقاد الدورة السادسة في مراكش، كان قد تأجل بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
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