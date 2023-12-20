https://sputnikarabic.ae/20231220/لافروف-يزور-تونس-لمدة-يومين-لتعزيز-التعاون-الثنائي-في-شتى-المجالات-1084290503.html
لافروف يزور تونس لمدة يومين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات
لافروف يزور تونس لمدة يومين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات
يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى تونس في زيارة عمل لمدة يومين 20 و21 ديسمبر/كانون الأول 2023، بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T10:18+0000
2023-12-20T10:18+0000
2023-12-20T10:18+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
روسيا
سيرغي لافروف
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102039/12/1020391243_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_3e2444a32f8212dcafd030e419a952c7.jpg
وقالت الخارجية التونسية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تكثيف المشاورات السياسية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين.وأضافت أن المباحثات التي ستنعقد بمناسبة هذه الزيارة ستتيح الفرصة لمزيد من تعميق التشاور بخصوص القضايا الراهنة الإقليمية والدولية ولا سيما الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.كما سيتم التطرق أيضا إلى إمكانية الدعوة لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين.وتتميز العلاقات بين البلدين بعراقتها وتعززت من خلال إنشاء آلية المشاورات السياسية وتبادل الزيارات الوزارية والبرلمانية المتبادلة وتنويع مجالات التعاون على غرار التجارة، السياحة، الثقافة، الرياضة والنقل.وتسعى تونس في إطار تنويع الأسواق السياحية إلى جذب السياح الروس حيث بلغ عدد الوافدين حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 حسب الإحصائيات الرسمية 21506 سائحا.وتستقبل روسيا حوالي 2000 طالب تونسي، وقد خصصت 60 منحة جامعية للطلبة التونسيين في السنة الدراسية 2024- 2025.كما يتطلع البلدان إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتفعيله في مجالات الزراعة والتربية والنقل والإعلام والتعاون اللامركزي من خلال إبرام توأمات بين عدد من المدن التونسية ونظيرتها الروسية وكذلك استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة المتكافئة وتبادل المنافع والتي تتيحها الإمكانات الواعدة للبلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/نائب-رئيس-مجلس-المنافسة-التونسي-لـسبوتنيك-روسيا-مدت-أيديها-لنا-ونسعى-لتطوير-الشراكة-معها-1079529933.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102039/12/1020391243_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_2bd26192da9ca654a6e91fe4a547a5b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, روسيا, سيرغي لافروف, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, روسيا, سيرغي لافروف, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
لافروف يزور تونس لمدة يومين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات
يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى تونس في زيارة عمل لمدة يومين 20 و21 ديسمبر/كانون الأول 2023، بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار.
وقالت الخارجية التونسية في بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تكثيف المشاورات السياسية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين.
وأضافت أن المباحثات التي ستنعقد بمناسبة هذه الزيارة ستتيح الفرصة لمزيد من تعميق التشاور بخصوص القضايا الراهنة الإقليمية والدولية ولا سيما الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما سيتم التطرق أيضا إلى إمكانية الدعوة لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين.
وتتميز العلاقات بين البلدين بعراقتها وتعززت من خلال إنشاء آلية المشاورات السياسية وتبادل الزيارات الوزارية والبرلمانية المتبادلة وتنويع مجالات التعاون على غرار التجارة، السياحة، الثقافة، الرياضة والنقل.
وتسعى تونس
في إطار تنويع الأسواق السياحية إلى جذب السياح الروس حيث بلغ عدد الوافدين حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 حسب الإحصائيات الرسمية 21506 سائحا.
وتستقبل روسيا حوالي 2000 طالب تونسي، وقد خصصت 60 منحة جامعية للطلبة التونسيين في السنة الدراسية 2024- 2025.
كما يتطلع البلدان إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي
وتفعيله في مجالات الزراعة والتربية والنقل والإعلام والتعاون اللامركزي من خلال إبرام توأمات بين عدد من المدن التونسية ونظيرتها الروسية وكذلك استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة المتكافئة وتبادل المنافع والتي تتيحها الإمكانات الواعدة للبلدين.