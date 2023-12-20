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https://sputnikarabic.ae/20231220/لافروف-يصل-المغرب-للمشاركة-باجتماع-منتدى-التعاون-الروسي-العربي-1084283216.html
لافروف يصل المغرب للمشاركة باجتماع منتدى التعاون الروسي العربي
لافروف يصل المغرب للمشاركة باجتماع منتدى التعاون الروسي العربي
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى مراكش، حيث سيشارك يوم الأربعاء في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T07:50+0000
2023-12-20T07:50+0000
العالم العربي
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ومن المقرر أن يكون هذا هو الاجتماع الأول بصيغة وزارية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث عقد الاجتماع السابق في موسكو في أبريل من عام 2019 وبعد ذلك تم تعديل خطط الجلسات القادمة بسبب تفشي جائحة كورونا. وتأسس منتدى التعاون الروسي العربي بين روسيا وجامعة الدول العربية في عام 2009. ووفقا للمذكرة الموقعة في القاهرة، تتمثل الأهداف والغايات الرئيسية للمنتدى في دعم الجهود الرامية إلى إقامة وتعزيز السلام والأمن الدوليين، فضلا عن تعزيز تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي. تنفيذ المشاريع المشتركة.وانعقدت الجلسة الأولى للمنتدى على المستوى الوزاري في موسكو في 20 فبراير 2013.
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لافروف يصل المغرب للمشاركة باجتماع منتدى التعاون الروسي العربي

07:50 GMT 20.12.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى مراكش، حيث سيشارك يوم الأربعاء في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي.
ومن المقرر أن يكون هذا هو الاجتماع الأول بصيغة وزارية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث عقد الاجتماع السابق في موسكو في أبريل من عام 2019 وبعد ذلك تم تعديل خطط الجلسات القادمة بسبب تفشي جائحة كورونا.
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وتأسس منتدى التعاون الروسي العربي بين روسيا وجامعة الدول العربية في عام 2009. ووفقا للمذكرة الموقعة في القاهرة، تتمثل الأهداف والغايات الرئيسية للمنتدى في دعم الجهود الرامية إلى إقامة وتعزيز السلام والأمن الدوليين، فضلا عن تعزيز تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي. تنفيذ المشاريع المشتركة.
وانعقدت الجلسة الأولى للمنتدى على المستوى الوزاري في موسكو في 20 فبراير 2013.
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