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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231221/الحزب-الحاكم-في-إندونيسيا-ندرك-أن-الصراع-في-أوكرانيا-سببه-طموحات-الناتو--1084319493.html
الحزب الحاكم في إندونيسيا: ندرك أن الصراع في أوكرانيا سببه طموحات الناتو
الحزب الحاكم في إندونيسيا: ندرك أن الصراع في أوكرانيا سببه طموحات الناتو
صرح الأمين العام لحزب "النضال الديمقراطي" الحاكم في إندونيسيا، هاستو كريستيانتو، اليوم الخميس، بأن بلاده تدرك أن الصراع في أوكرانيا كان سببه طموحات الناتو. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T04:27+0000
2023-12-21T04:55+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو – سبوتنيك. وقال كريستيانتو خلال مقابلة لـ"سبوتنيك": "بالنسبة لإندونيسيا، يعد احترام سيادة الدول أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية. ولهذا السبب نحن قادرون على فهم الوضع مع روسيا وأوكرانيا - فهذه مشكلة سيادة ظهرت بسبب طموحات الناتو".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231206/موسكو-الناتو-يتورط-أكثر-بالصراع-في-أوكرانيا-ومخاطر-المواجهة-تزداد-1083799151.html
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أخبار إندونيسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إندونيسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الحزب الحاكم في إندونيسيا: ندرك أن الصراع في أوكرانيا سببه طموحات الناتو

04:27 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 04:55 GMT 21.12.2023)
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صرح الأمين العام لحزب "النضال الديمقراطي" الحاكم في إندونيسيا، هاستو كريستيانتو، اليوم الخميس، بأن بلاده تدرك أن الصراع في أوكرانيا كان سببه طموحات الناتو.
موسكو – سبوتنيك. وقال كريستيانتو خلال مقابلة لـ"سبوتنيك": "بالنسبة لإندونيسيا، يعد احترام سيادة الدول أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية. ولهذا السبب نحن قادرون على فهم الوضع مع روسيا وأوكرانيا - فهذه مشكلة سيادة ظهرت بسبب طموحات الناتو".
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: "الناتو" يتورط أكثر بالصراع في أوكرانيا ومخاطر المواجهة تزداد
6 ديسمبر, 10:09 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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