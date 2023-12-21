https://sputnikarabic.ae/20231221/الحزب-الحاكم-في-إندونيسيا-ندرك-أن-الصراع-في-أوكرانيا-سببه-طموحات-الناتو--1084319493.html

الحزب الحاكم في إندونيسيا: ندرك أن الصراع في أوكرانيا سببه طموحات الناتو

الحزب الحاكم في إندونيسيا: ندرك أن الصراع في أوكرانيا سببه طموحات الناتو

صرح الأمين العام لحزب "النضال الديمقراطي" الحاكم في إندونيسيا، هاستو كريستيانتو، اليوم الخميس، بأن بلاده تدرك أن الصراع في أوكرانيا كان سببه طموحات الناتو. 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T04:27+0000

2023-12-21T04:27+0000

2023-12-21T04:55+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو – سبوتنيك. وقال كريستيانتو خلال مقابلة لـ"سبوتنيك": "بالنسبة لإندونيسيا، يعد احترام سيادة الدول أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية. ولهذا السبب نحن قادرون على فهم الوضع مع روسيا وأوكرانيا - فهذه مشكلة سيادة ظهرت بسبب طموحات الناتو".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231206/موسكو-الناتو-يتورط-أكثر-بالصراع-في-أوكرانيا-ومخاطر-المواجهة-تزداد-1083799151.html

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