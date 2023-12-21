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https://sputnikarabic.ae/20231221/القسام-تنشر-مشاهد-لأسرى-قتلوا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1084344051.html
"القسام" تنشر مشاهد لأسرى قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي
"القسام" تنشر مشاهد لأسرى قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، فيديو جديد لثلاثة أسرى إسرائيليين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T18:25+0000
2023-12-21T18:25+0000
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وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم".وتظهر اللقطات الأسرى الإسرائليين وهم يرفعون أسماءهم مكتوبة على ورقة بيضاء وهم، إيليا توليدانو، نك بيزر، رون شيروان، وختمت "القسام" الفيديو بعبارة "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّحت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بأن "هدف إسرائيل بالقضاء على المقاومة أمر محكوم عليه بالفشل".وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة: "هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها، أما هدف استعادة أسراه، فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبطة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب أن مسار هذه القضية هو التبادل".وأضاف: "استمرار العدوان لا يسمح أصلا بإطلاق سراح الأسرى مطلقا، فضلا عن إمكانية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة، لذلك إذا أراد العدو وجمهوره أسراهم أحياء فليس أمامهم سوى وقف العدوان".يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231221/القسام-هدف-العدو-بالقضاء-على-المقاومة-محكوم-عليه-بالفشل-1084343211.html
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طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

"القسام" تنشر مشاهد لأسرى قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي

18:25 GMT 21.12.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSفلسطين وحركة الجناح العسكري لعز الدين القسام "حماس"
فلسطين وحركة الجناح العسكري لعز الدين القسام حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، فيديو جديد لثلاثة أسرى إسرائيليين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم".
وتظهر اللقطات الأسرى الإسرائليين وهم يرفعون أسماءهم مكتوبة على ورقة بيضاء وهم، إيليا توليدانو، نك بيزر، رون شيروان، وختمت "القسام" الفيديو بعبارة "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم".
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
"القسام": هدف العدو بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل
17:59 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّحت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بأن "هدف إسرائيل بالقضاء على المقاومة أمر محكوم عليه بالفشل".
وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة: "هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها، أما هدف استعادة أسراه، فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبطة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب أن مسار هذه القضية هو التبادل".
وأضاف: "استمرار العدوان لا يسمح أصلا بإطلاق سراح الأسرى مطلقا، فضلا عن إمكانية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة، لذلك إذا أراد العدو وجمهوره أسراهم أحياء فليس أمامهم سوى وقف العدوان".
يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
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