https://sputnikarabic.ae/20231221/خبير-إسرائيل-ترغب-بوقف-إطلاق-النار-مع-ربح-جزئي-لحفظ-ماء-وجهها-1084337461.html
خبير: إسرائيل ترغب بوقف إطلاق النار مع ربح جزئي لحفظ ماء وجهها
خبير: إسرائيل ترغب بوقف إطلاق النار مع ربح جزئي لحفظ ماء وجهها
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، اشتباكات ضارية وسط وجنوبي قطاع غزة، وغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع، الولايات المتحدة تعجز عن تأمين... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T14:52+0000
2023-12-21T14:52+0000
2023-12-21T14:57+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير : إسرائيل ترغب بوقف إطلاق النار مع ربح جزئي لحفظ ماء الوجه
خبير : إسرائيل ترغب بوقف إطلاق النار مع ربح جزئي لحفظ ماء الوجه
تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، بينما يشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات كثيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار قطع الاتصالات عن القطاع، لليوم الثاني على التوالي.عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"، الأستاذ أنطوان شلحت، قائلا:بدوره، قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد محسن:خبير عسكري: أوكرانيا أصبحت فاشلة والمعركة الأخيرة للأمريكيين مع الصينأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن المجمع الصناعي الدفاعي الأمريكي لا يمتلك القدرة الكافية لإنتاج قذائف لأوكرانيا وإسرائيل معا، وإن كلا البلدين يعتمدان على إعادة الإمداد من الولايات المتحدة، وإنه حتى لو وافق الكونغرس على تخصيص الدعم اللازم إلا أن صناعة الدفاع الأمريكية لن تكون قادرة على إنتاج ما يكفي من الذخيرة.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، عمر المعربوني:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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نغم كباس
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: إسرائيل ترغب بوقف إطلاق النار مع ربح جزئي لحفظ ماء وجهها
14:52 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 14:57 GMT 21.12.2023)
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، اشتباكات ضارية وسط وجنوبي قطاع غزة، وغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع، الولايات المتحدة تعجز عن تأمين القذائف لأوكرانيا وإسرائيل معا، البيان الختامي لمنتدى التعاون الروسي - العربي الذي عقد في مراكش.
تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، بينما يشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات كثيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار قطع الاتصالات عن القطاع، لليوم الثاني على التوالي.
عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"، الأستاذ أنطوان شلحت، قائلا:
الخيارات السياسية المطروحة ما بعد هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة ليست واضحة بما فيه الكفاية، فهناك الكثير من الكلام المتبجح من جانب إسرائيل، وراعيتها الرئيسية الولايات المتحدة بأنها تريد مسارا سياسيا لا يكون فيه أي دور للمقاومة الفلسطينية، لذلك أي مستقبل سياسي لقطاع غزة بعد أن تنتهي هذه الحرب لن يكون مرهونا فقط برغبة إسرائيل، إنما سيكون هناك دور أيضا للمقاومة الفلسطينية، وتحديدا لحركة حماس.
بدوره، قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد محسن:
إسرائيل ترغب بوقف إطلاق النار، لكنها تريد أن تحقق ربحا ولو جزئيا حتى تحفظ ماء وجهها، إلا أن مصيرها الغرق في رمال غزة، أما بالنسبة لحماس فهي دائما مع وقف إطلاق النار وأنا أرجح أن هناك حوارا تمثله قطر ومصر والولايات المتحدة والمخابرات الإسرائيلية، لبحث صيغة لوقف إطلاق النار، بالنسبة لأمريكا فهي متضررة، ولا سيما أن قواعدها ستكون ميادين قتال لحركات المقاومة في العراق وغيره.
خبير عسكري: أوكرانيا أصبحت فاشلة والمعركة الأخيرة للأمريكيين مع الصين
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن المجمع الصناعي الدفاعي الأمريكي لا يمتلك القدرة الكافية لإنتاج قذائف لأوكرانيا وإسرائيل معا، وإن كلا البلدين يعتمدان على إعادة الإمداد من الولايات المتحدة، وإنه حتى لو وافق الكونغرس على تخصيص الدعم اللازم إلا أن صناعة الدفاع الأمريكية لن تكون قادرة على إنتاج ما يكفي من الذخيرة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، عمر المعربوني:
هناك أزمة بنيوية في منظومة شركات الأسلحة الأمريكية ومستودعات الجيش الأمريكي، وتصاعد كبير في مستوى التصنيع العسكري الروسي وبعض أنواع الأسلحة وصلت إلى 7 أضعاف. من مؤشرات تراجع الأداء الأوكراني هو ازدياد عدد المستسلمين في المعركة. أوكرانيا أصبحت فاشلة ولم يعُد فيها مقومات الاستمرار والبقاء كدولة. المعركة الأخيرة بالنسبة للأمريكيين هي معركة مع الصين. أمريكا ليس في ذهنها انتصار أوكرانيا، لكن الهدف الأساسي هو الحد من قدرات روسيا، وإيصالها إلى مرحلة من الانهيار الاقتصادي.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...