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https://sputnikarabic.ae/20231221/دبلوماسي-فلسطيني-حماس-لن-تختفي-إذا-هزمت-بل-ستبقى-إحدى-القوى-السياسية-1084319001.html
دبلوماسي فلسطيني: حماس لن تختفي إذا هزمت بل ستبقى إحدى القوى السياسية
دبلوماسي فلسطيني: حماس لن تختفي إذا هزمت بل ستبقى إحدى القوى السياسية
أكد سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الخميس، أن حماس لن تختفي من الساحة إذا هُزمت عسكرياً بل ستبقى إحدى القوى السياسية الفلسطينية. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T02:40+0000
2023-12-21T02:40+0000
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فيينا – سبوتنيك. وقال عبد الشافي لوكالة "سبوتنيك": "حماس ستبقى ولن تختفي. من الممكن أنها لن تكون موجودة كتنظيم عسكري، هذا ممكن، لكن حماس ستستمر في الوجود كتنظيم سياسي، كقوة سياسية".وأضاف "من الصعب التنبؤ لسبب بسيط - نحن لا نعرف كيف هو أداء حماس عسكريا. هل ضعفت حماس؟ هل ما زالت حماس قادرة على المقاومة عسكريا؟ ولكن هناك شيء واحد مؤكد: حماس ليست مجرد تنظيم بل إنها فكرة، أيديولوجيا لها أنصارها... ".وكان سفير فلسطين في فيينا صرح لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "السلطات الفلسطينية ترغب بإجراء انتخابات جديدة في إطار القرار السياسي والدولة المستقلة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20231206/بن-غفير-كل-لتر-وقود-يبعدنا-عن-هزيمة-حماس-1083817231.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي

دبلوماسي فلسطيني: حماس لن تختفي إذا هزمت بل ستبقى إحدى القوى السياسية

02:40 GMT 21.12.2023
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
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أكد سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الخميس، أن حماس لن تختفي من الساحة إذا هُزمت عسكرياً بل ستبقى إحدى القوى السياسية الفلسطينية.
فيينا – سبوتنيك. وقال عبد الشافي لوكالة "سبوتنيك": "حماس ستبقى ولن تختفي. من الممكن أنها لن تكون موجودة كتنظيم عسكري، هذا ممكن، لكن حماس ستستمر في الوجود كتنظيم سياسي، كقوة سياسية".
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وأضاف "من الصعب التنبؤ لسبب بسيط - نحن لا نعرف كيف هو أداء حماس عسكريا. هل ضعفت حماس؟ هل ما زالت حماس قادرة على المقاومة عسكريا؟ ولكن هناك شيء واحد مؤكد: حماس ليست مجرد تنظيم بل إنها فكرة، أيديولوجيا لها أنصارها... ".
وكان سفير فلسطين في فيينا صرح لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "السلطات الفلسطينية ترغب بإجراء انتخابات جديدة في إطار القرار السياسي والدولة المستقلة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
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