https://sputnikarabic.ae/20231206/بن-غفير-كل-لتر-وقود-يبعدنا-عن-هزيمة-حماس-1083817231.html
بن غفير: كل لتر وقود يدخل غزة يبعدنا عن هزيمة "حماس"
بن غفير: كل لتر وقود يدخل غزة يبعدنا عن هزيمة "حماس"
شدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدم دخول أي شاحنات وقود إلى غزة، بدعوى أنها تثبّت أركان حركة "حماس" في القطاع. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T17:00+0000
2023-12-06T17:00+0000
2023-12-06T17:00+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن بن غفير أن كل لتر وقود يدخل إلى قطاع غزة يبعد الجيش الإسرائيلي عن هزيمة حركة حماس، وذلك تعليقا على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت الحرب" لبحث زيادة دخول المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى غزة.ومن المفترض أن يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة "كابينيت الحرب"، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة طارئة، بهدف بحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع.وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تطلب مضاعفة كمية الوقود الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-تعترض-صواريخ-ومسيرات-يشتبه-أنها-أطلقت-من-اليمن-باتجاه-إيلات-1083805025.html
https://sputnikarabic.ae/20231206/نتنياهو-الرئيس-الفلسطيني-لن-يتولى-السيطرة-على-غزة-خلال-ولايتي-1083816258.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
بن غفير: كل لتر وقود يدخل غزة يبعدنا عن هزيمة "حماس"
شدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدم دخول أي شاحنات وقود إلى غزة، بدعوى أنها تثبّت أركان حركة "حماس" في القطاع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن بن غفير أن كل لتر وقود يدخل إلى قطاع غزة يبعد الجيش الإسرائيلي عن هزيمة حركة حماس، وذلك تعليقا على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت الحرب" لبحث زيادة دخول المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى غزة.
ومن المفترض أن يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة "كابينيت الحرب"
، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة طارئة، بهدف بحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية
تطلب مضاعفة كمية الوقود الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.