https://sputnikarabic.ae/20231221/فصائل-عراقية-استهدفنا-مدينة-إيلات-بالأسلحة-المناسبة-ردا-على-قصف-إسرائيل-للمدنيين-في-غزة-1084352044.html
فصائل عراقية: استهدفنا مدينة إيلات "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة
فصائل عراقية: استهدفنا مدينة إيلات "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة
أعلنت فصائل عراقية، صباح اليوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T22:54+0000
2023-12-21T22:54+0000
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وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بالأسلحة المناسبة".وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
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سبوتنيك عربي
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غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
فصائل عراقية: استهدفنا مدينة إيلات "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة
22:54 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 23:05 GMT 21.12.2023)
أعلنت فصائل عراقية، صباح اليوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة.
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بالأسلحة المناسبة".
وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة
، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.