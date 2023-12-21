عربي
فصائل عراقية: استهدفنا مدينة إيلات "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة
https://sputnikarabic.ae/20231221/فصائل-عراقية-استهدفنا-مدينة-إيلات-بالأسلحة-المناسبة-ردا-على-قصف-إسرائيل-للمدنيين-في-غزة-1084352044.html
فصائل عراقية: استهدفنا مدينة إيلات "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة
فصائل عراقية: استهدفنا مدينة إيلات "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة
أعلنت فصائل عراقية، صباح اليوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T22:54+0000
2023-12-21T23:05+0000
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1a/1082477206_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_4cd3cf82188f2116d8784d97559cf302.jpg
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بالأسلحة المناسبة".وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
غزة
إسرائيل
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1a/1082477206_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_717022b7ac0097afee228199b39b22ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم

فصائل عراقية: استهدفنا مدينة إيلات "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة

22:54 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 23:05 GMT 21.12.2023)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورأضرار جراء قصف صاروخي من قطاع غزة في مدينة ريشون لتسيون، إسرائيل
أضرار جراء قصف صاروخي من قطاع غزة في مدينة ريشون لتسيون، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت فصائل عراقية، صباح اليوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة" ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة.
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بالأسلحة المناسبة".
وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو22:13 GMTДым, поднимающийся над зданиями во время израильского удара незадолго до начала четырехдневного перемирия в боях между Израилем и ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو20:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала